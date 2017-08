Záhadný útok. V moři pokousali mladého Australana neznámí živočichové

MELBOURNE Šestnáctiletý Australan si šel po tréninku namočit nohy na pláž v Melbourne. „Domů přišel se zraněním jako z války a jeho chodidla až nad kotníky nepřestala krvácet,“ řekl chlapcův otec Jarrod Kanizay pro britskou televizi BBC. Pod hladinou moře byl na mnoha místech pokousán živočichy, o jejichž původu se biologové zatím jen dohadují.

Sam Kanizay měl v sobotu fotbalový trénink, po němž si šel zchladit nohy do moře poblíž bydliště. Když byl ve vodě, údajně cítil brnění v jedné noze. Přešel to s tím, že ho noha mohla bolet po tréninku. Půl hodiny poté z vody vyšel se zakrvácenými nohami. „První, co mě napadlo, bylo to, že jsem musel stoupnout na kámen,“ řekl chlapec pro média. „Potom jsem si ale uvědomil, že poranění jsou rovnoměrně rozprostřena po celém chodidle a kotníku,“ dodal.

Záhadní živočichové

Otec svého syna okamžitě odvezl do nemocnice. Lékaři ale měli problém s určením druhu, který by podobná poranění mohl způsobit. Mořští biologové tvrdí, že se mohlo jednat o mořské vši, drobné mořské mrchožrouty, napsal web britské televize BBC.

Dalším expertem, který se k případu mladého Australana vyjádřil, byl odborník na mořský život Michael Brown. Ten deníku The Daily Mail řekl, že by se mohlo jednat o larvy medúz. „Tuto práci dělám již 20 let a nikdy jsem nic takového neviděl,“ dodal. Sestra, která o chlapce pečovala v nemocnici, navrhla, že by se mohlo jednat o mořské vši, ale jako u jiných názorů se prozatím nejedná o nic víc než pouhý odhad.

Sea creatures that left teen with blood pouring from his legs are filmed devouring slab of meat https://t.co/dZoeqT6RVQ pic.twitter.com/dbyX2ttTiR — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) 7. srpna 2017

Mořská bioložka Genefor Walker-Smithová pro britskou televizi BBC oznámila, že by se mohlo jednat o živočicha známého jako mořská veš. „Je možné, že skupinu těchto živočichů vyrušil od jídla. Obecně neútočí tak jako například piraně,“ řekla. Experti se prozatím shodli na tom, že tyto případy jsou extrémně vzácné.



Věci do vlastních rukou

Kvůli nejasným a neurčitým odpovědím lékařů se chlapcův otec rozhodl zjistit o živočiších něco víc. Vzal do ruky rybářskou síť a plátek čerstvého masa. V noci zamířil zpět na pláž, kde se jeho syn zranil, a zachytil stovky malých tvorů, o kterých věří, že jsou za zranění zodpovědní.

„V zátoce jsem chytil nějaké živočichy. Do síti jsem vhodil kus masa. Začali ho zuřivě trhat,“ řekl pro australskou mutaci deníku Daily Mail. „Přinesli jsme je domů a oni mezitím z masa vycucali všechnu krev,“ dodal. Podle jeho slov se může jednat o nějaký druh roztoče. Pan Kanizay živočichy předal nemocnici, která na nich v současnosti provádí testy, na jejichž základě bude možné určit přesný druh. „Už nyní je však jasné, že milují maso,“ řekl.

Podle deníku The Guardian nohy chlapce nepřestaly krvácet ani poté, co se všichni živočichové od masa odtrhli. Když lékaři omyli nohy od krve, při bližším zkoumání bylo možné vidět stovky malých otvorů. Zhruba 24 hodin po události se konečně podařilo krvácení zastavit. A lékaři se domnívají, že se kůže i poškozená tkáň brzy rychle zotaví. „Sam je vyrovnaný mladík, takže bude v pořádku,“ řekl chlapcův otec. Syn podotkl, že příště ke zchlazení nohou raději použije bazén. Navěky se ale od pláže i přesto držet daleko nebude.