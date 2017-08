Na Antarktidě se po 106 letech našel zmrzlý koláč polárníka Roberta Scotta

LONDÝN Britský polárník Robert Falcon Scott po sobě na Antarktidě zřejmě zanechal nečekané dědictví: po 106 letech objevili na Mysu Adare konzervátoři starých artefaktů zmrzlý ovocný koláč, který údajně patřil jeho výpravě, uvedl zpravodajský server BBC.

Pochoutka, která byla ve zrezlé krabici zabalena do původního obalu britské značky sladkostí Huntley and Palmers, byla údajně v zachovalém stavu a podle všeho i jedlá. Nalezena byla v nejstarším stavení na kontinentu - chatě postavené týmem norského průzkumníka Carstena Borchgrevinka v roce 1899 a kterou využil Scott na přelomu roku 1911 a 1912 během své expedice Terra Nova.



