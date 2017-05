Na dentální hygienu chodí už i děti. Pojišťovny ji ale neplatí

Několik tisíc nebo dokonce desítek tisíc korun, to není až tak neobvyklý účet pro pacienta v zubní ordinaci. Naproti tomu návštěva dentální hygienistky vyjde na několik stokorun a v budoucnu může ušetřit nemalé peníze právě za placenou péči u zubního lékaře.



„Dentální hygienistka pomáhá lékařům ve výchově pacientů k zodpovědnému přístupu k péči o dutinu ústní a provádí systematickou prevenci, která následně znamená uchování funkčního chrupu po celý aktivní život pacientů,“ vysvětluje docentka Eva Gojišová, přednostka Stomatologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Péče dentální hygienistky má svůj význam i tehdy, když už člověk má potíže a léčí se u zubaře. „Pokud má pacient například zubní kazy nebo parodontózu, je nutné vylepšit stav jeho dutiny ústní právě dentální hygienou ještě před ošetřením u lékaře. Lékař nemůže pracovat kvalitně na nových výplních, protetice a podobně, pakliže jsou na zubech nečistoty, které brání perfektně zhotovené sanaci,“ vysvětluje Dana Tichotová, dentální hygienička, která působí v pražské ordinaci Arbes Dent.

Čistotou proti infekci

Dentální hygienistka pomocí různých přístrojů maximálně vyčistí plak, pigmentaci, odstraní zubní kámen i z míst, která si pacient doma není schopen vyčistit.

„Nečistoty na zubech infikují měkké tkáně, dásně, které následně krvácejí, a pracovní pole je pro lékaře velmi problematické. K dokonalému zdraví dutiny ústní vede tedy jediná správná cesta, nejdříve dentální hygiena, následně zubní lékař,“ říká dentální hygienička Tichotová. To platí i u dětských pacientů, kteří jsou stejně jako dospělí ohroženi tvorbou zubního kazu.

„Je vhodné brát na dentální hygienu malé děti s sebou, aby se seznámili s prostředím ordinace, viděli, že rodičům se na křesle neubližuje, a samy tak měly od raného dětství pozitivní vztah k čištění zubů,“ radí Tichonová s tím, že profesionální dentální hygiena je důležitá také v období výměny mléčných zubů za stálé, tedy zhruba od šesti let věku.

Jak správně čistit zuby

Velmi důležitou součástí návštěvy u dentální hygienistky je instruktáž vhodné domácí péče. To se může zdát jako banalita, ale není. Řada lidí si zuby nečistí správně, tedy nevědomky vytváří podmínky pro vznik zubních kazů. „Obecně je problém, že si lidé čistí zuby příliš krátkou dobu, mají špatnou techniku čištění, používají příliš měkký kartáček a nepoužívají pravidelně mezizubní pomůcky,“ vyjmenovává Jana Křepelková, dentální hygienistka spolupracující se značkou Philips. Čištění zubů by pak mělo probíhat dvakrát denně a večer by mělo být jeho součástí také čištění mezizubních prostor.

„U mezizubních kartáčků bývá problém, že pacienti nepoužívají správnou velikost. Zvolí si tu nejpohodlnější, která se jim vejde do každého mezizubního prostoru, ale už nevyčistí celý mezizubní prostor a nenamasírují správně dáseň,“ popisuje Jana Křepelková.

Zdravotní pojišťovny hradí preventivní zubní prohlídky dvakrát ročně dětem i dospělým Zahrnují: vyšetření stavu zubů a tkání v dutině ústní vyšetření možných anomálií v postavení zubů a čelistí pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech v ústní dutině a měkkých tkáních obličeje a krku poučení o prevenci stomatologických onemocnění (na to však obvykle zubaři nemají dost času, je proto dobré navštívit dentální hygienistku, což ale stojí kolem 1000Kč)

zdravý zub



na špatně čištěném zubu se tvoří povlak, v němž žijí bakterie zubní povlak



cukry z nápojů a jídla + bakterie ze zubního povlaku



vznikají kyseliny, které působí na zubní sklovinu



demineralizace (ztráta vápníku a fosforečnanů)



v zubu se tvoří kaz



K častým chybám při čištění zubů patří to, že lidé zapomínají na krčkovou část zubu a oblast dásňového žlábku, kde sídlí nejvíce bakterií, které pak mohou vyvolat zánět. Případně si nečistí plošky zubů z vnitřní strany. Problémem může být i příliš měkký zubní kartáček – s ním je potřeba vyčistit každý zub několikrát, protože jedno přejetí kartáčkem neodstraní zubní plak dostatečně.



„Studie také ukazují, že si v průměru nečistíme zuby ani minutu. Ultra měkkým kartáčkem ale musíte čistit deset až patnáct minut, což téměř nikdo nedělá,“ upozorňuje Křepelková s tím, že pro ty, kteří se správnou technikou čištění zubů „bojují“, je vhodným řešením sonický elektrický kartáček.

Ale ani jeho použití ještě neznamená, že člověk může zapomínat na každodenní večerní čištění pomocí mezizubního kartáčku a zubní nitě. Právě s volbou vhodných pomůcek pro domácí čistění je schopná dentální hygienistka poradit s ohledem na stav konkrétního pacienta. Například mezizubních kartáčků může jeden člověk potřebovat hned několik velikostí, protože se velikost mezer mezi zuby liší.