Nadšenci na cestě kolem světa žigulíkem už urazili 25 tisíc kilometrů

HRADEC KRÁLOVÉ Dva nadšenci, kteří z Čestic na Rychnovsku v polovině dubna vyrazili starým žigulíkem na roční cestu kolem světa, ujeli už 25 000 kilometrů, což je zhruba polovina plánované trasy. „Největší zkouškou pro čtyřicetiletý automobil byly cesty v zemích Střední Asie, největší problém nastal při převozu automobilu do USA,“ informoval jeden z cestovatelů Filip Vogel.

„Ze čtyř měsíců, co jsme na cestě, trvala doprava žigulíka přes Tichý oceán měsíc a půl. Měli jsme dlouhou pauzu, ale nyní zase pokračujeme po jedné z nejslavnějších tras panamerické dálnice až do nejjižnějšího města na světě Ushuaia v Argentině. Průměrně jezdíme 300 kilometrů denně a větší část cesty máme stále před sebou,“ napsal Vogel.



Cestovatelé museli během své cesty řešit různé technické problémy, například v Kazachstánu na špatných cestách utrpěla geometrie a praskly zadní pružiny. „V Pamíru jsme měli problém s elektřinou a výkonem motoru kvůli vysoké nadmořské výšce a vysoké vlhkosti. Pak tu bylo i několik dalších drobných poruch, ale se vším jsme si tak nějak poradili,“ dodal.



Zatím nejhorším zážitkem bylo vyzvednutí vozu v Kalifornii. „Náš ruský broker ve Vladivostoku zapomněl nahrát velice důležitý dokument do systému úřadu pro ochranu hranic USA. Zjistili jsme to až velmi pozdě, kdy kontejner s naším žigulíkem byl podrobován předběžné inspekci v přístavu v Long Beach. Kvůli této chybě nám hrozily astronomické pokuty a poplatky za inspekce, které by nás naprosto zničily. A my bychom se mohli vrátit rovnou domů,“ uvedl Vogel. Nakonec se podařilo automobil do USA dostat.

Cestovatele nejvíce překvapila pohostinnost místních lidí v zemích, kterými projížděli. „V Kyrgyzstánu na naši počest zabili nejlepšího kohouta. Nebo když jsme chtěli spát u řeky na hranicích Tádžikistánu a Afghánistánu. Našli nás tu vojáci, a protože jsme byli v pohraničním pásmu, poslali nás pryč. Hranice vedly kaňonem a nebylo možné nikam jinam jet. Naštěstí nás vzal jeden místní sedlák na zahradu,“ uvedl Vogel.

Svého rozhodnutí vyrazit na cestu prý zatím nikdy nelitovali. „Nejsme žádní dobrodruzi a nikdy jsme na žádné podobné výpravě nebyli, takže každý den zjišťujeme nové věci a získáváme nové zkušenosti. Prakticky každý den říkáme, že až pojedeme příště na cestu kolem světa, tak to a to uděláme jinak. To už budeme vědět jak,“ vzkazuje z USA Vogel.

Automechanik Petr Javůrek a Filip Vogel ze Stavební fakulty ČVUT, kteří se znají od dětství, žigulík koupili loni v květnu, automobil poté opravili. Cesta dobrodruhů z Čestic vede přes čtyři kontinenty, celkem plánují navštívit přes 20 zemí. Celou cestu chtějí zvládnout do února, nejpozději března 2018.