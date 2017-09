Američtí manželé Harvey a Urma byli zaskočeni hurikány nesoucí jejich jméno

WASHINGTON Schluterovi z městečka Spokane na severozápadě USA letos oslavili 75. výročí svatby. Za svůj společný život už byli svědky mnoha historických událostí, ještě nikdy se jim ale nestalo, aby celé Spojené státy skloňovaly jejich jména. Pan Schluter, kterému je sto čtyři let, se totiž jmenuje Harvey a jeho dvaadevadesátiletá manželka Irma.

Nesou tedy stejná jména jako dva velké hurikány, se kterými se USA nyní musí potýkat. Neobvyklé shody okolností si všiml list The New York Times.



„Nevím, jak to udělali, že jsou to zrovna Harvey a Irma,“ podivil se Harvey Schluter. „Netuším, jak na to přišli,“ dodal. Podle něj se v minulosti už několik tropických bouří se jménem Harvey objevilo, po žádné ale nenásledovala Irma.

Podle agentury AP je to poprvé a zřejmě také naposledy, co dlouholetý pár z amerického státu Washington sledoval v televizi záběry ničivých účinků hurikánů nesoucích jejich jména. Světová meteorologická organizace od roku 1979 střídá při pojmenovávání bouří, které se zformují nad Atlantikem, v abecedním pořadí mužská a ženská jména. Protože Harvey a Irma způsobily ztráty na životech i značné materiální škody, budou tato jména ze seznamu možných pojmenování do budoucna téměř jistě vyřazena.

To byl totiž i případ jména Irene, které se používalo v minulosti pro tropické bouře, jež následovaly po bouřích Harvey. Po sobě se Harvey a Irene zformovaly od roku 1981 celkem sedmkrát. V roce 2011 ale hurikán Irene poničil ostrovy v Karibiku a východní část USA. Irene proto ze seznamu jmen vypadla a nahradila ji právě Irma.