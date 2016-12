Nahoře byznys, dole party. Džínový svět kanceláří

Za prvé, té firmě říkejme třeba: Dělejte, sledujte, co se na poli módy děje ve světě. V chvále pro trendy sledující české manažery autora těchto řádek brzdí jen to, že to jistě vyčetli z korporátního manuálu tohoto nadnárodního gigantu. Uvolněnost módy, která poslední dobou boří léta zažitá pravidla, pronikla i do v tomto směru trochu zkostnatělé byznys sféry. Džíny jsou na obchodních jednáních stále více akceptovatelným úborem.



Těžko se divit, když spousta peněz se točí v internetových firmách. A zkuste přesvědčit všechny ty „Marky Zuckerbergy“, že s těmi páprdy z Wall Streetu je třeba hrát podle jejich pravidel a v jejich dresech značky Hugo Boss. Navíc jistá uvolněnost působí v rámci korporátní kultury jaksi „rodinně“, jako „všichni jsme na jedné lodi“, a snižuje pocit elitářství i v silně hierarchizované struktuře.

Druhá zpráva je lichotivá pro český cit pro módu. To, že dostanou i čeští zaměstnanci důvěru, že vědí, jaké džíny projdou do stylu označovaného business casual, by Čekstajl takto zkrátka číst chtěl. Přece jen po letech ničení vkusu a citu pro příležitost v dobách komunistického režimu je na ulicích vidět výrazně se zlepšující tendence.

Jasně, občas to ujede, a to, v čem jsou mnozí schopni přijít do divadla či na koncert vážné hudby, je slušně řečeno „na facku“. Ale když takto v předvánočním čase Čekstajl přivře oči a vypne jedovou slinu, pak se dá říct, že přešlapů ubývá.

A aby to tak pokračovalo, došel autor těchto řádek ještě k poslednímu závěru. Že je třeba si preventivně zopakovat, jaké džíny skutečně lze považovat za byznysu hodné.

Základem je tmavá džínovina. Přičemž platí, že čím tmavější, tím víc byznys. A černé džíny se dají pokládat za takový předstupeň formálního odívání. Jeden z českých miliardářů a slávistický „srdcař“ by mohl vyprávět.



Tudíž můžete mít džíny za tisíce, ale pokud jsou světlé, pak jsou na volný čas a ani v kombinaci se separátním sakem se za byznys styl vydávat nedají. Totéž platí o sepraném a celkově jakkoli použitém vzhledu. Otřepené lemy nebo nedej bože díry v nohavicích jsou tabu. Stejně tak střih by neměl být superslim.

Ne že by se to nenosilo. Ne že by kombinace se sakem a košilí nebyla pohledná a trendy. Ale patří to do arzenálu městských floutků – říkejme jim třeba dandy. Jenomže tito módou políbení chlapíci nepatří na byznys jednání, ale do kavárny – nemusí být nutně pražská.