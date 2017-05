Nahoře upnout, dole povolit. Trend supervolných kalhot a havlovek

Letošní rok přichází se dvěma trendy, které se dají ztělesnit dvěma českými osobnostmi. První z nich je první český prezident Václav Havel. Ano, tušíte správně. Jde o tak zvané „havlovky“ neboli kalhoty končící proklatě vysoko. Několik let trvající trend úzkých nohavic – tak zvaných slimek – už donutil muže nenosit extrémně dlouhé kalhoty. Ty uzounké se totiž nepříjemně nakrabatí na kotníku a zamezují proudění krve, pokud jsou moc dlouhé.

Letošní trend, který se plíživě prosazoval delší dobu, ale zvedá lem nohavic výš, než bývalo dříve přijatelné. Staré dobré pravidlo pravilo, že správně sahá nohavice na patu boty. Letos se jí nejenže nemusí dotýkat, ale může odhalovat centimetr, dva i tři ponožky (případně i holé kůže, pokud je má nositel boty obuty „naboso“). Dává tak ještě větší prostor pro to dát na vědomí neotřelost ve výběru barevných ponožkových kreací.



Tady jen zbývá podotknout, že pro formální příležitosti se nadále kreativita v tomto směru zapovídá a do černých lakovaných oxfordek ke smokingu patří černé ponožky. Pozoruhodné přitom je, že tato havlovská délka (je to o maličko více než v dámském šatníku zabydlená sedmiosminová míra) se týká jakékoliv šířky nohavic a není třeba se omezovat jen na slimky.

Těm totiž tak trochu „končí sezona“. Milovníci na tělo ulitých kalhot nemusejí smutnit, móda je čím dál svobodnější. Ale jak už Čekstajl avizoval, vracejí se do módy i rovné a široké kalhoty. A aby to návrháři zdůraznili, vsadili na výrazný kontrast proti dosud vládnoucím „žížalím“ kaťatům. Takže se na módních přehlídkách zjevily kalhoty extrémně široké. Tento plandavý styl není vůbec nepodobný prvorepublikovým střihům volných pánských kalhot. Tedy vlastně modelům, které na své koncerty nosí největší udržovatel tradic této doby, skladatel, muzikant, zpěvák, herec, no zkrátka všeuměl v dobrém slova smyslu Ondřej Havelka.

Ještě jeden zvon

Tady by si Čekstajl dovolil jen pár dobře míněných rad, jak se s tímto trendem popasovat, aby vypadal „frajersky“ zrovna tak, jak ho prezentují hollywoodské hvězdy jako Brad Pitt nebo Jude Law. Širokánské kalhoty je třeba doplnit subtilnějším vrškem.

Když by totiž k maxi kalhotám přibylo i maxi sako nebo obří kabát, tak to bude vypadat, že jste si celý obleček vypůjčili od staršího vzrostlejšího bratra. A to na rozdíl od toho, že v prvně zmíněném trendu budete vypadat jako v kaťatech po mladším bratrovi či že čekáte velkou vodu, není považováno za trendy.

Ale pozor. Subtilnější neznamená extrémně slim. Velmi upnutý vrchní díl a velmi volný spodní díl oblečení by z nositele totiž opticky vytvořil zvoneček s držadlem na přivolávání služebnictva. Což působí komicky, zvlášť když si vzpomenete, že tento tvar má ještě jeden zvon...