Naší hlavní devízou je tvořivost, říká nová šéfka Akademie věd

LN: Budete teprve druhou ženou v ­čele Akademie věd v celé její historii – po profesorce Heleně Illnerové, jež byla předsedkyní v letech 2001 až 2005. Znáte se osobně?

Samozřejmě, známe se. Mám ji moc ráda. Je to velmi noblesní dáma, byla i ­odborně výraznou osobností a myslím si, že Akademii věd výborně vedla.

LN: I profesorka Illnerová je biochemičkou. Pracovaly jste spolu?

Ne, přímo nikdy ne. Ona se zabývala rytmicitou u živočichů, zatímco já pracuji na rostlinách. Ale znám ji i proto, že vystudovala stejný obor, takže jsme si tímto zaměřením blízké a ­mockrát jsme si spolu povídaly. Naposledy nedávno na předvánočním setkání akademické rady. Je stále inspirativní osobností, je velmi čilá. Myslím, že ona je určitě člověkem, který mi bude ochotný a schopný dát dobré rady.

LN: A už vám nějaké dala?

Dala, dala. Kromě jiného i tu, jak se chovat k novinářům. (směje se) Mám prý být obezřetná.

LN: Když jsem hovořil s končícím předsedou Jiřím Drahošem, říkal mi, že akademická obec kvituje s povděkem, že do vedení opět přichází dáma. A pro laiky je to možná i hlavní „sdělení“.

Doufám, že to není to hlavní sdělení. Hlavní je, že Akademii věd snad povede člověk, který má vědecký kredit a­ nějaké schopnosti. Poslední dobou pravidelně opakuji: nikdy jsem nevnímala ve vědě nebo kdekoliv jinde lidi podle toho, zda jsou žena, nebo muž; vždy se snažím lidi brát podle toho, co je za nimi, co umějí, jaké mají profesní a také charakterové kvality. Ale ano, ten vzkaz „žena předsedkyně“ je důležitý a je dobrou ukázkou, že přestože mnohé analýzy třeba platových poměrů poukazují na diskriminaci žen, nejde to tak daleko, aby v čele velice vážené instituce nemohla stát. V ­tomto smyslu to vnímám pozitivně.