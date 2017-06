Navazujete příliš dlouhé oční kontakty? Pak jste možná psychopat

Naše osobností rysy se ale nepromítají pouze v dlouhodobém zdraví a úspěchu. Jdou ruku v ruce také s každodenními běžnými aktivitami. Online vydání BBC informovalo o nové studii publikované v odborném časopise Personality and Individual Differences. Ta zmapovala vzorce chování velké pětky osobnostních rysů – zmíněných výše – detailněji než kdy dřív. A výsledky jsou překvapující.



I když člověka nepřekvapí, že například extroverti půjdou s větší pravděpodobností na večírek a svědomití nepřijdou pozdě, tak bude pro lidi asi novinkou, že extroverti také tráví víc času ve vířivce a svědomití přečtou méně knih.



Výzkumníci, Benjamin Chapman z Univerzity Rochester a Lewis Goldberg z výzkumného institutu Oregon, profilovali téměř 800 lidí v Oregonu. Jejich průměrný věk byl 51 let. Osobnostní test se účastníků ptal, jak přesně je popisuje stovka přídavných jmen popisujících vlastnosti. Mezi nimi byli například slova jako milý, náladový, bystrý, stydlivý, umělecký a další. Výzkumníci pak porovnaly výsledky těchto testů s odpovědmi na otázky, co ze 400 nabízených aktivit dělali v průběhu minulých čtyř let.



Stejně jako relaxování ve vířivce, extroverti rádi stráví více času plánování večírků, popíjením v barech, konverzují o možnost zisku peněz, telefonují při řízení, dekorují a opalují se. Svědomitější lidé se zase vyhýbají různým aktivitám, jako například čtení, nadávání či okusování tužek.



Lidé co všechno odkývají prý tráví hodně času žehlením, hraním si s dětmi a mytím nádobí. Pravděpodobně kvůli jejich motivaci udržet všechny lidi v okolí šťastné, pak raději dělají domácí práce, než aby jejich okolí bylo mrzuté. Překvapivě si ale častěji zpívají v autě nebo sprše.



Neurotici se většinou účastní aktivit, které pomáhají snížit stres a častěji berou utěšující léky a antidepresiva. Připustili že častěji ztrácí temperament a rádi si dělají srandu z ostatních.



Svobodomyslní rádi čtou poezii, chodí na opery, kouří marihuanu a věnují se umění. Překvapivě ale také rádi mluví sprostě, jí pálivé jídlo k snídani nebo chodí po baráku nazí.



Studie je zajímavé obrovským rozsahem aktivit, jichž se týkala. Přesto zde zůstává otázka, jestli se dají výsledky vztáhnout i na jiné kultury. Závěry doplňují dřívější výzkumy, které se většinou týkali specifičtějších aktivit nebo osobnostních charakteristik. Minulé výzkumy přišly například na to, že svědomití lidé budou spíše nosit hodinky, česat si vlasy a leštit boty. Zatímco extroverti budou mít spíše tetování, tak ochotní lidé dostanou méně pokut a svobodomyslní budou preferovat suché bílé víno.



Další studie se také věnovali takzvané temné triádě, tedy narcismu, machiavellismu a psychopatii. Například lidé co měli vysoké výsledky v psychopatii nebyli jen náchylní k násilí, šikaně a agresi, ale také udržovali nezvykle dlouhé oční kontakty a společně s machavellisty si užívali “online trolling“.



Jiné výzkumy věnující se této tématice přišly na to, že ti, co zapadali do temné triády, také vstávali pozdě a pozdě chodili spát. Narcisti fotili více “selfie“ a heterosexuální ženy s vysokými výsledky v machiavellismu častěji předstírají orgasmus, aby mohly lépe manipulovat jejich partnery.