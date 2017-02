Češi jsou přeborníci v braní léků. Ne všechny léky k sobě ale ladí

Skoro všichni potřebujeme někdy léky. Mnozí z nás je užívají trvale, a mnohdy i více různých léků současně. Jen málokdy si však uvědomujeme, jak závažný problém v takové chvíli může vzniknout. Lékové interakce, byť jsou velmi časté, stojí tak trochu stranou zájmu veřejnosti. Přitom právě pacienti mohou sami hodně ovlivnit. Ne opatrné a nesprávné užívání léků zvyšuje riziko, že se u nich v důsledku lékových interakcí objeví zdravotní komplikace, včetně velmi závažných.



Každý rok je jen v Česku hospitalizováno několik tisíc lidí kvůli lékovým interakcím a více než dvě stě z nich pak v důsledku vzájemného působení více léků zemře. Vyplývá to z analýzy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Drahé selhání léčby

Češi jsou přeborníci v braní léků. Jejich spotřeba roste zhruba o 2,5 procenta ročně. Spolu s tím stoupá i riziko jejich nesprávného užívání. Může dojít k nežádoucím lékovým interakcím. Ty představují i nemalé náklady pro zdravotní pojišťovny. Podle analýzy AIFP by bylo možné ušetřit asi 600 milionů korun ročně, pokud by léky byly pacientům předepisovány tak, aby navzájem nekolidovaly. Podle autorů britského výzkumu, který byl publikován v roce 2013 a uskutečnil se ve městě Merseyside ve dvou nemocnicích se spádovou oblastí zahrnující 630 tisíc lidí, by se 72 procentům nežádoucích lékových interakcí dalo zabránit. Při přepočtu na počet obyvatel v Česku by bylo možné u nás každý rok předejít hospitalizaci 2400 pacientů a také zabránit úmrtí takřka 170 osob.

V České republice neexistuje jednotný elektronický systém sledování léků, které mají pacienti předepsány. V praxi to znamená, že když se člověk léčí u více lékařů specialistů, odborníci, kteří se o něj starají, nemají automaticky přehled o tom, jaké léky užívá. Lehce tak může dojít k situaci, kdy mu budou doporučeny nevhodné kombinace léků.

