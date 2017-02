Nebojte se zasáhnout při úrazu. Na horách umí pomoci každý

Základní a neodkladná resuscitace Zkontrolujte vědomí Hlasitě postiženého oslovte: „Jste v pořádku?“

Pokud nereaguje Zprůchodněte dýchací cesty třeba zakloněním hlavy a zkontrolujte dýchání.

Pokud normálně dýchá Otočte postiženého do zotavovací polohy na boku. Volejte horskou službu nebo záchranku. Neustále kontrolujte, zda normálně dýchá.



Pokud nedýchá normálně nebo nedýchá vůbec Volejte horskou službu nebo záchranku. Tam vám i poradí, jak máte postupovat. Okamžitě zahajte resuscitaci Položte postiženého na záda, dejte své ruce na střed jeho hrudníku a hrudník stlačujte do hloubky alespoň 5cm 5 cm frekvencí aspoň 100 stlačení za minutu. Stlačujte hrudník co nejvíce, nemůžete tím ublížit. Pokud jste prakticky vyškoleni v umělém dýchání, provádějte dva vdechy do úst postiženého po každých 30 stlačeních. Pokud to neumíte, srdeční masáž nepřerušujte. Pokud se postižený nebrání, nepřerušujte srdeční masáž do příjezdu záchranné služby.