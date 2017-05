Knihy místo pálek. Kdy a kde vznikl stolní tenis?

Právě s oblibou tenisu v 80. letech 19. století jsou počátky ping-pongu spojené. Nadšení hráči tehdy bílý sport přenášeli do salonů, kde podle tehdejších zpráv hrávali na deskách stolů rozdělených napůl knihami, které sloužily i jako pálky.



Vynálezcem první specializované sady na stolní tenis byl David Foster, který si 15. července 1890 nechal patentovat své elegantní strunné rakety, třicetimilimetrový gumový míček potažený plátnem, nízkou dřevěnou dělicí bariéru a síťky, jež se natahovaly na okraj stolu a zachycovaly zakutálené balonky. Už následujícího roku mu přibyla konkurence, což svědčí o mimořádné oblibě novinky mezi anglickými vyššími vrstvami. John Jaques si patentoval svou variantu sestávající z pálek potažených pergamenem a velkého, padesátimilimetrového míčku z korku a síťky. Zároveň ji nazval „ping-pong“, zatímco jiní výrobci používali výrazy jako „whiff-whaff“ nebo „flim-flam“, případně mnohem nudnější „stolní tenis“.



Jenže ani jeden vynález hráče nepřesvědčil: gumový balonek byl příliš nezvladatelný, ten korkový zase málo skákal. Lidé tak raději zůstali u svých knih a salonů a hrozilo, že novinka po pár letech upadne v zapomnění. Za to, že to tak nedopadlo, vděčí svět dalšímu angličanovi, Jamesi W. Gibbovi, který na návštěvě v americe roku 1901 objevil celuloidové balonky s ideálními vlastnostmi. Stejného roku e. c. Goode upravil pálku tak, že zkonstruoval dřevěnou kostru, na niž připevnil tenkou vrstvu gumy.

Zlepšováky zafungovaly a ze salonní zábavy se hra rychle vyvinula v regulérní sport – během dvou desítek let se zápasů jen v anglii účastnilo na 40 tisíc soupeřů. První mistrovství světa roku 1927 vyhrál Roland Jacobi z Maďarska, které šampionátu dominovalo po celá 30. léta. na mistrovství světa roku 1936 v Praze sváděli dva defenzivní hráči boj více než hodinu, a tak se dělicí síťka musela snížit, čímž se hra zrychlila.

Velký skok ve vývoji ping-pongu přišel v 50. letech, kdy byla výrazně vylepšena pálka. Mezi dřevo a svrchní gumu se vložila ještě houbovitá vrstva, díky níž dostávaly míčky větší rotaci a hra mnohem větší útočnost. a konečně roku 1988 se ping-pong poprvé stal olympijským sportem.