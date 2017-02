Změna životního stylu? Nejlepší je cvičit brzy po ránu

Najít si na internetu videa s jógovými pozicemi není pro začátek zrovna to nejlepší. „Každý by měl nejprve cvičit rok pod vedením lektora, než to zvládne doma sám,“ doporučuje indický jógový mistr višvaguru paramhans svámí Mahéšvaránanda.



Podle pražské lektorky jógy Martiny Evjákové nemusí mít nikdo obavu, že cvičení s lektorem nezvládne. „Nejdůležitější je začít se vůbec hýbat a mít chuť si jógu vyzkoušet,“ říká. „Styl, který mu nejlépe sedne, si už pak v dnešní době bez problémů najde sám.“

Nejdříve hodina na zkoušku

Pro začátečníky bývá nejvhodnější pomalejší klasická jóga, která používá relaxaci mezi jednotlivými pozicemi. Temperamentnějším a fyzicky zdatnějším lidem obvykle lépe vyhovují dynamické styly, jako je například aštánga, vinjása flow nebo i power jóga. Hodně ovšem záleží také na osobnosti lektora, který lekce vede. Každý z nich si totiž do jisté míry daný styl přizpůsobuje podle své osobnosti.

Určitě se proto vyplatí zajít se na hodinu jógy podívat nejprve na zkoušku, a teprve pak se přihlásit na celý kurz. První účinky začne na sobě začátečník pozorovat už po několika lekcích. Zpočátku jsou to zdánlivé drobnosti. Pozvolna ztrácí trému, která ho ještě nedávno pronásledovala, pozoruje celkové zklidnění a díky zpevněným zádovým svalům ho přestávají i bolet záda. K tomu, aby dosáhl něčeho víc, však občasné cvičení určitě nestačí.



Optimální podle Martiny Evjákové je, když může člověk chodit na jógu dvakrát týdně a k tomu si přidá ještě aspoň půlhodinku cvičení denně. Jógový mistr višvaguru paramhans svámí Mahéšvaránanda je toho názoru, že nejlepší je zacvičit si hned brzy po ránu. Ve chvíli, kdy člověka pracovní povinnosti ještě nepohltí natolik, že na cvičení úplně zapomene. „Cvičit na podložce je určitě super, ale důležité také je, aby se člověk naučil pozorovat sám sebe,“ připomíná Martina Evjáková. „A když se to naučí na podložce, aby to dokázal přenést i do života.“ Právě díky józe si začala víc všímat sama sebe i toho, co jí a pije. Zjistila, že po příliš vydatném jídle je jí nejen těžko, ale i se jí hůř přemýšlí. A při sezení u počítače ji záda bolí proto, že má špatně nastavený stůl.

Jóga je životní styl

Kardiolog Martin Froľo z Martina cvičí jógu už dvacet let. Je přesvědčen, že mu v mnohém změnila život. „Jóga není jen cvičení, ale i životní styl spojený s nějakou formou dýchání, myšlení i s životními prioritami,“ říká. Postupně proto začal na jídelníčku vynechávat maso a častěji zařazovat vegetariánská jídla.

Naučil se řešit různé krizové situace racionálněji a nerozčiluje se už tolik nad každodenními maličkostmi. Když má tramvaj zpoždění, využije čas strávený na tramvajové zastávce k jogínskému dýchání. Jóga mu pomáhá dokonce i při dalším oblíbeném koníčku – závodním plavání. Snáz se vyrovnává se stresem při závodech a lépe zvládá následnou regeneraci organismu po náročném tréninku. Nepochybuje, že s jógou se dá začít prakticky v každém věku a bez problémů ji mohou cvičit i lidé se zdravotním postižením. V Martině dnes už pořádají nejen specializované kurzy pro lidi s vysokým tlakem, ale i pro pacienty s cukrovkou nebo s bolestmi zad.

Osobní zkušenosti s cvičením jógy má také brněnská neuroložka Kateřina Sheardová. „Dlouhé roky mě pronásledovaly bolesti zad,“ vzpomíná. „Díky józe už mě záda netrápí.“

Daleko lépe se vyrovnává se stresovou zátěží, kterou s sebou práce lékaře přináší. Hodiny jógy doporučila i řadě svých pacientů trpících poruchami paměti především kvůli velkému pracovnímu přetížení či kvůli depresi. Mnohým z nich se díky tomu zlepšil psychický stav či subjektivní paměťové poruchy.

Pomocník pro psychiku

Jógu doporučuje jako vhodnou rehabilitační metodu též pacientům s bolestivými stavy páteře. A cvičení hraje podle jejího názoru nenahraditelnou roli v prevenci dokonce u tak závažného onemocnění, jako je Alzheimerova choroba. „Z vědeckých studií vyplývá, že ten, kdo chce účinně předcházet této nemoci, by měl začít co nejdříve žít zdravým životním stylem,“ říká. Tedy především se zdravě stravovat, dbát na dostatek pohybu, ale i na trénink paměti a koncentrace. A v tom všem se mu jóga může stát pomocníkem.