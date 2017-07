Nejoblíbenějším uměleckým dílem Britů je Banksyho graffiti

LONDÝN Banksyho graffiti dívenky, jež se smutkem pozoruje odlétající balonek ve tvaru srdce, se stalo nejoblíbenějším britským uměleckým dílem. Z užšího seznamu 20 děl, který sestavili výtvarní redaktoři a umělci, toto černobílé graffiti nastříkané přes šablonu vybralo 2000 Britů, napsal deník The Guardian.

Jednu z prvních verzí Dívky s balonkem nastříkal Banksy na zeď tiskárny v londýnské čtvrti Shoreditch v roce 2002. O desetiletí později byla menší varianta tohoto graffiti na kartonu prodána v aukci za 73 250 liber (2,14 milionu korun). V roce 2014 bylo dílo ve čtvrti Shoreditch sejmuto ze zdi, vystaveno a později prodáno.



Výtvor tajemného umělce - o Banksym se nic není, spekuluje se, že pochází z Bristolu - předstihl i lyrické zachycení anglického léta na obraze Vůz na seno krajináře Johna Constabla či Zpívajícího lokaje od Jacka Vettriana z 90. let minulého století. Vettrianův obraz odmítla v roce 1992 přijmout na pověstnou letní výstavu Královská akademie a mnoho kritiků nemůže přijít malíři na jméno, přesto se plátno v roce 2004 prodalo v aukci za 744.500 liber (21,74 milionů Kč).

Do první pětice Britové vybrali ještě obraz známý pod zkráceným názvem Bojující Temeraire od J. M. W. Turnera a uzavírá ji socha Anděl severu, kterou v roce 1998 dokončil Antony Gormley. Nyní jeho 20metrový výtvor stojí v severovýchodní Anglii u města Gateshead, kde na místě bývalého dolu odkazuje mimo jiné na průmyslovou minulost regionu.



Mezi dvacítkou vybraných uměleckých děl jsou i tři obaly alb, a to obal osmé desky skupiny Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dále obal alba Dark Side of the Moon skupiny Pink Floyd a nakonec přebal desky Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols punkové skupiny Sex Pistols, který navrhl Jamie Reid.

Třetina vybraných děl byla vytvořena v posledních 25 letech. Vedle Anděla severu vybrali Britové ještě tři sochy, například dominantu londýnského olympijského stadionu - 155 metrů vysokou ocelovou věž od Anishe Kapoora.