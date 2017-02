Nejzdravější způsob práce s počítačem? Často vstávat ze židle

„U zdravého člověka potřebuje páteř pohyb, aby zůstala zdravá. Dlouhé stání může způsobit problémy,“ upozorňuje ale profesor na univerzitě v Brescii Stefano Negrini. Naše společnost je charakterizována stále více sedavým způsobem života. Drtivá většina lidí tak pracuje celý den u počítače. „Nejfunkčnějším způsobem práce u počítače je sezení,“ vysvětluje Stefano Respizzi, ředitel oddělení ortopedické rehabilitace v nemocnici Humanitas v Miláně.

„Zároveň však tato pozice způsobila významné změny v naší životní hygieně, neboť dlouhotrvající sezení hodně snižuje svalovou sílu zádových svalů. Jsou to zejména boční a šikmé zádové svaly, které udržují páteř ve vzpřímené pozici. Když sedíme, tyto svaly slábnou a z toho vznikají bolesti zad a šíje a svalové napětí,“ uvádí.



V úřadech se často setkáváme s ergonomickými balony, které lidé s nadšením volí jako ideální řešení proti bolestem zad, ale po nějakém týdnu používání je odkládají. Abychom z nich nespadli na zem, musíme totiž neustále napínat zádové svaly. „Problém tkví v tom, že po osm hodin se pohyb na míči stává únavným. Kdo má vypracované svaly, vydrží na míči bez pohybů, ale ten, kdo nejvíce sedí, a proto potřebuje pohyb, se velmi rychle unaví,“ říká Negrini.

Práce ve stoje

Nepochybně jste již viděli ergonomické houpací židle s opěrou pro kolena. „Ve srovnání s míčem jsou boční zádové svaly méně stimulovány,“ uvádí Respizzi. Spolu s Negrinim se shodují v tom, že houpací židle není pro všechny, protože mnozí nesnesou dlouho udržovat pozici se skrčenými koleny. Kdo má problémy s páteří, pro toho může být takové sezení přímo škodlivé, protože tato pozice namáhá bederní páteř.



A pokud jde o klekátka, Negrini varuje: „V kleku se udržuje lordóza páteře, ale ve fixní poloze a dlouhodobý klek je horší než běžná židle, protože na té, která umožňuje pohyb, lze měnit polohu. Klekátko doporučuji jen na omezenou dobu,“ říká.



V mnoha podnicích, zejména v severní Evropě, je rozšířená práce vstoje. Polohovací stoly pro práci vstoje poslední generace vyrábějí již mnohé společnosti. Práce vstoje však není žádnou novinkou. Pracoval tak například Winston Churchill. Nepochybně to může být prospěšné pro zdraví a v boji proti lenosti. Spotřebovává se tak i více kalorií. Podle studie zveřejněné na stránkách British Journal of Reports se tím zvyšuje i produktivita práce, byť to zatím není podloženo dostatečným počtem výzkumů.

Pravidelně ze židle vstávejte

Kdo chce pracovat vstoje, musí tak činit postupně, protože si tělo musí zvyknout. Přirozeně je k tomu třeba pohodlné obuvi a žádné jehlové podpatky. Experti radí, aby se člověk pracující vstoje trochu pohyboval a nestál nehnutě. Ve Spojených státech jsou dokonce pro takovou práci používány běžecké pásy, v tomto bodě jsou však experti poněkud rozpačití.



Míč, ergonomická židle, klekátko nebo práce vstoje? Stefano Negrini k tomu uvádí, že nejlepším řešením je dobrá židle, s opěrou pro ruce a pro bederní páteř, k tomu malá přestávka na kávu. A doporučuje se při každé příležitosti, například při telefonování, zvednout ze židle. A potřebujete-li na toaletu, zajděte si o patro výše.