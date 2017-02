Některé státy mimo EU zakázaly kvůli chřipce dovoz drůbeže z Česka

„Vzhledem k těmto restrikcím bohužel nelze vyloučit určitý pokles vývozu do zmíněných teritorií,“ dodala Ježková.



Rusko zakázalo dovoz živé drůbeže, násadbových vajec, drůbežího masa i krmiv a přísad do krmiv ze Středočeského, Jihočeského a Jihomoravského kraje. Například vajec se za 12 měsíců do konce loňského listopadu vyvezlo do Ruska z ČR za půl miliardy korun.

Ukrajina zakázala dovoz drůbeže, drůbežích produktů a surovin z Jihomoravského a Středočeského kraje. Výjimku má produkce, která byla zpracována tak, aby chřipkové viry byly zničeny. Srbsko omezilo dovoz z 50 kilometrů od ohnisek nemoci, Mexiko dovoz mladých kuřat do tří dnů od narození z Jihomoravského kraje a z Vysočiny.



Zákazy vývozu drůbeže a masa z ní do Hongkongu a Izraele platí celorepublikově. „Určité problémy při exportu pro chovatele drůbeže výskyt ptačí chřipky přináší, hlavně z okolí ohnisek,“ řekla předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Problémy jsou spíše regionálního charakteru. „Situaci sledujeme a přejeme si zastavení šíření nákazy, ať jsou ekonomické dopady minimální,“ dodala.

Po deseti letech

Například na Ukrajinu se za 12 měsíců končících loňským listopadem vyvezla podle Českého statistického úřadu drůbež za 41 milionů korun. Do Ruska za zhruba sedm milionů. Loni se za tři čtvrtletí do Ruska vyvezlo agrární zboží za 1,9 miliardy korun, na Ukrajinu za 450 milionů.



V Česku je 15 ohnisek ptačí chřipky, zatím bylo v republice utraceno zhruba 40 000 ptáků. Nemoc se v Česku objevila začátkem roku po deseti letech. Nejprve byla potvrzena ohniska na jižní Moravě, následně se rozšířila do velké části státu.