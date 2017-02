Vězni z gulagu? Ne, normální lidé, seznamte se s ‚nodely‘ a ‚nodelkami‘

Namísto postav hrajících svaly disponovali spíše rachitickými hrudníčky. Obličeje spíše propadlé a velmi bledé až nazelenalé. Symetrie rysů? Ani nápad. Čím větší nos, uši nebo třeba jeden ret, tím lépe. Střihy vlasů? Raději nemluvit. V koncentrované a také nově profesionalizované podobě se na jednom molu projevil trend, který panuje v dnešním modelingu.

Tím jsou „nodelky“ a „nodelové“. Podivuhodná slova, která vypadají jako hloupý překlep o písmenko na klávesnici, jsou výsledkem kreativity angličtiny. Ta různé zkříženiny slov produkuje jako na běžícím pásu (spornosexuál – tedy kříženec sportovce, pornoherce a metrosexuála – budiž příkladem).



Nodelky jsou totiž typově lidé z ulice. Normální lidé. Tedy non-models neboli nemodelky. Samotný patvar je připisován designéru Mikeovi Eckhausovi, který jej použil v rozhovoru pro Vogue v roce 2015. Tehdy na newyorském týdnu módy právě jeho značka Eckhaus Latta vyslala na molo spolu s tradičními modelkami také své přátele, příbuzné a známé. Jejich přístup ostře kontrastoval s tehdy propíranou módní show Victorie Beckhamové, kde byly modelky na hranici podvýživy.



Eckhaus se svou kolegyní Zoe Lattovou nebyli určitě prvními, kdo sáhl po lidech „z ulice“. Stačí vzpomenout na legendární reklamu na sprchové gely Dove s „úplně normálními“ ženami. Dali však jméno trendu. Používání neotřelých tváří s nedokonalými postavami má přiblížit módní svět skutečným lidem. Pozlátkový svět trochu zbavit pozlátka a připomenout, že móda jen dotváří, nikoli utváří osobnost.



Tak trochu příšerky

Přehlídka Balenciagy ovšem ukazuje, že i sázka na neprofesionalitu se dá zprofesionalizovat. Modelingové agentury totiž pochopily, že teď si líbivými tvářičkami nezajistí takový byznys, jako když nabídnou tak trochu příšerky. A z nodelů a nodelek jsou tak profesionalizovaní „kontramodelové“.

Průkopnicí v tomto směru je šéfka německé modelingové agentury Tomorrow is another day Eva Gödelová. Je objevitelkou jedné ze současných hvězd mužského modelingu Paula Hamelina, který předobrazu mužské krásy `a la Brad Pitt nemůže být vzdálenější. A ten má teď řadu následovníků, kteří se rekrutují především z postsovětských republik. „Řada z nich by v životě na konkurz nešla, myslí si o sobě, že jsou oškliví,“ citoval Gödelovou list Guardian. A pak že je móda jen polem pro krásné a dokonalé.