Nemáte čas venčit psa? Pořiďte si plaza

Francouzi jsou ostatně mistry Evropy, pokud jde o domácí mazlíčky. Každý druhý chová psa nebo kočku. Ale 1,3 procenta žije s hady, ještěrkami, želvami či chameleony, kteří jim občas utečou. „Had lidi fascinuje. Vyvolává buďto velký zájem, nebo odpor,“ říká Karim Daoues, zakladatel Tropické farmy, chovné stanici exotických zvířat v Paříži.

Avšak pozor! Hadi rádi utíkají a Karim Daoues těm, kteří unikli svým majitelům, poskytuje útulek. „Každý týden mi hasiči přivážejí uniknuvší hady. Svěřují mi je na deset dní, než se najde jejich majitel, ale mívám je tu i měsíc,“ uvádí.

Například jedna užovka červená, která ve svém viváriu pozřela myš. „Hasiči ji našli v Paříži a předali mi ji, abych se o ni postaral, než se najde majitel,“ říká Daoues. „Chytáme především hady, kteří unikli. Zvíře, které má větší tržní hodnotu, nezůstane téměř nikdy opuštěné,“ dodává. V jeho obchodě o 700 metrech čtverečních jsou na prodej kromě hadů tisíce exotických zvířat: ještěrky, želvy, leguáni a žáby.

„Ještěrka je považována spíše za společníka. Vztah k želvě je spojen s dětstvím a k žábě zase míváme ekologický vztah,“ soudí Daoues.

Studená krev

Pařížský lékárník Emmanuel Rivaux má slabost pro chameleony, u nichž si váží jejich vyrovnané povahy. „Nejdřív jsem jednoho koupil pro syna. Zvíře, které vyžaduje jen málo péče, ale nabízí denně opravdové představení, mě upoutalo,“ říká. Podle Daouese si pořizují plazy především lidé z města, jimž chybí kontakt s přírodou. „Tento koníček je výsadou města, protože zde jsou lidé odtrženi od přírody,“ zdůrazňuje. Tato zvířata se studenou krví nesnášejí příliš manipulaci nebo mazlení. „Nejsou to psi nebo kočky a stresuje je to,“ vysvětluje.



U vstupu do jeho obchodu trůní leguán měřící 1,6 metru. Ten má odstrašovat lépe než nějaká varování kandidáty na adopci plazů, kteří nemusejí zcela vyhovovat. „Přinesli nám ho, protože příliš vyrostl. Máme ho tady proto, aby lidem ukazoval, kolik místa takové zvíře zabírá v dospělém věku,“ vysvětluje.



Ještěr agama australská či vousatá, který patří k nejprodávanějším, stojí asi 50 eur (1350 Kč), krajta královská 59 eur (asi 1600 Kč). Mnohem více však zaplatíte za vzácné druhy: krajta bílá s modrýma očima přijde na 1000 eur (27.000 Kč).

A když potkáte plaza ve městě, musíte zavolat hasiče, nesmíte se snažit ho chytit, doporučuje Karim Daoues a připomíná, že vypuštění plaza do přírody je hloupost, jak pro zvíře, tak i pro životní prostředí. „Lidé vždy chtějí co největší zvíře, co nejlépe vybarvené a co nejnebezpečnější. Když ale vyroste, jsou zaskočeni,“ potvrzuje Laurent Siino, šéf kynotechnické skupiny pařížských hasičů, kteří každoročně nejméně stopadesátkrát zasahují, aby chytili často nebezpečná zvířata.

Jako příklad uvádí chytání ještěra varana komodského, který dokáže usmrtit jelena a příležitostně i člověka a který unikl z cirkusu. V roce 2020 našla jedna stará dáma v Paříži hroznýše dlouhého 1,5 metru otočeného kolem odpadu na toaletě. „Had vyšplhal nahoru odpadkovým shozem,“ vysvětluje šéf skupiny pařížských hasičů Siino.