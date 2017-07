Němec chce proplavat Labe. Od českých hranic až do Hamburku

Svou cestu napříč severovýchodní částí Německa chce Hess nastoupit v Bad Schandau, městečku na hranicích s Českou republikou poblíž Hřenska. Doplavat by chtěl až do Hamburku, nedaleko kterého Labe ústí do Severního moře. Na neobvyklý výlet si doktorand univerzity v Saské Kamenici (Chemnitz) vyhradil deset dní.



Před akcí si musel Hess opatřit velké množství povolení - v kontaktu byl dohromady s patnácti úřady. Možná právě složitá byrokracie jej odradila od toho, aby svou cestu Labem začal už na české straně hranice.

Než na počátku srpna Hess skočí bez neoprenu u Bad Schandau do řeky, chce se ještě pořádně rozcvičit a přeplavat Bodamské jezero na hranicích Německa, Švýcarska a Rakouska. V minulosti přeplaval například i Gibraltarský průliv.