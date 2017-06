Nenechávejte zvíře v zaparkovaném autě, můžete ho zabít, říká veterinář

„Z naší zkušenosti víme, že lidé si poměrně často myslí, že zvíře se v zaparkovaném autě nemůže přehřát, jelikož ho v něm nenechávají příliš dlouho, “komentuje možnost přehřátí zvířete v autě veterinář Marek Galbinec z veterinární kliniky Vethope a dodává: „Je to velmi alarmující zjištění, a to především ve vztahu k pokračujícímu tropickému počasí u nás“. Ve slunném počasí může teplota v uzavřeném prostoru auta vzrůst dramaticky rychle. Při venkovní teplotě 25°C je teplota v autě 2-3x vyšší.



Lidé nevědí, co dělat s přehřátým zvířetem

Zvířata se neumějí potit jako lidé, a tak se nadbytečného tepla zbavují zrychleným zkráceným dýcháním. Při něm ztrácejí vodu a dochází k jejich dehydrataci. Jak teplota v autě stoupá, zvířata přestávají mít fyziologickou schopnost udržet stálou tělesnou teplotu a dochází k jejich přehřátí. Ochlazování přehřátého zvířete a rychlá návštěva veterináře může pomoci.

Přehřátá zvířata mohou být otupělá, zmatená a neschopná koordinace pohybu. Přehřátí může vést ke křečím, kómě a v nejhorším případě až k úmrtí zvířete. Přehřáté zvíře je třeba okamžitě přemístit pryč z přímého slunce do stínu nebo do chladné místnosti. Dále se zvíře sprejuje chladnou, ale ne ledovou vodou. Do podpaží a slabin zvířete se doporučuje vložit plastové sáčky s chlazenou vodou. Zvíře, které je ošetřeno veterinárním lékařem do 90 minut od přehřátí má větší šanci na přežití. „V žádném případě nedoporučujeme ponoření zvířete do ledové lázně nebo chladné vody. To způsobuje zúžení povrchových cév a další zvýšení vnitřní teploty zvířete“, popisuje veterinář ošetření přehřátého zvířete.



Nenechávejte zvíře v zaparkovaném autě

Lidé často nechávají své zvířecí kamarády v zaparkovaném autě během nákupu se slovy, že je to jen na chvíli. Bohužel pro zvíře může být podobná chvíle kritická. Z průzkumu Vethope vyplynulo, že 43 procent obyvatel si myslí, že zvíře se sice může v zaparkovaném autě přehřát, ale údajně ho tam nikdo nenechává tak dlouho. Nejen, že zvířeti v zaparkovaném autě mohou lidé nenávratně zdravotně ublížit, ale zároveň se tím mohou dopustit trestného činu týrání zvířete.

Pamatujte, že zvířata mohou být z přehřátí vyčerpaná a mohou uhynout. Dokonce i tehdy, když je necháte v autě jen na pár minut. Pokud už musíte na chvíli nechat zvíře v autě, zaparkujte ho do stínu a nechte pootevřené okno alespoň do poloviny. Nejlepší variantou je nechat zvíře doma.