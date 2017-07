‚Není to jenom bar‘. Nápoje v Las Vegas začne mixovat robotický barman

„V tomhle městě je tolik talentovaných lidí. Ale trendy vždycky přicházejí z New Yorku,“ míní Armeni, předseda firmy Robotic Innovations a majitel nového strip baru Tipsy Robot (Podnapilý robot), který při otevírání nového podniku vsadil právě na nejmodernější technologii, jak informoval deník Las Vegas Sun. S obchodními partnery se tak prý rozhodl vytvořit trend, kterým chtějí předběhnout dobu. „Je to dar od nás městu Las Vegas,“ řekl Armeni.



Tipsy Robot se nachází v Miracle Mile Shops, obchodním centru v Las Vegas. Dva robotičtí barmani v něm mixují drinky z výběru 60 lahví nejrůznějších alkoholických nápojů, likérů a džusů. Do plastových kelímků za 70 vteřin namíchají prakticky cokoli, od jednoduché whisky s ledem až po složité koktejly. Základní cena se pohybuje kolem 14 dolarů za kelímek s možnými příplatky.

Zákazníci objednávku zadají do jednoho z řady tabletů, které jsou rozmístěny poblíž baru, nebo pomocí speciální aplikace, která byla pro bar vytvořena. Do telefonu jim následně přijde kód, který u baru naskenují a jejich přání se zadá do systému. Pak již zbývá jen čekat, než budou na řadě.

„Je to bar s nejlepší technologií na světě,“ tvrdí Armeni. „Není to jenom bar - ale také lákadlo a zábava.“ Nápoje, které roboti připraví, jsou podle Armeniho nejen vždy dokonale namíchané, ale také neplýtvají ingrediencemi. „Fungují dokonale, takže vše, co vyrobí, je dokonalé.“

Podle Armeniho se ale lidská pracovní síla nemá čeho bát: roboti ji v budoucnu nenahradí. „Roboti jsou to, co přitáhne zákazníky, lidé se kvůli nim k nám budou vracet,“ míní Armeni. Zároveň za technologií ale prý stojí neodmyslitelná lidská práce, jako stále přítomní technik, který například i zajišťuje to, že se robot správně čistí.