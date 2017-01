Nevěsty nyní preferují síťky v dekoltu a krajky

V posledních letech podle odborníků převládají teplé barvy od světlé krémové po syté zlatavé odstíny, naopak tradiční bílá je na ústupu. „Platí to už delší delší dobu. Hlavně je to z toho důvodu, že svatby se dělají zejména v létě a tam je bílá studená a ostrá,“ uvedla Bielková. Nevěsty s opálenou pletí podle ní více vyniknou v krémových šatech. „Je to přirozené, bílá sedí zimnímu typu slečny,“ uvedla Bielková.



Co se týče střihů, nosí se nyní podle odborníků úplně všechno od úzkých šatů po velké katedrální róby do kostela. „Paní móda dovolí všechno, hlavně aby slušně vynikla postava nevěsty,“ uvedla Bielková. Volba šatů také záleží na finančních možnostech párů. Průměrné výpůjčné za šaty na obřad zdražuje. Je to také tím, že nevěsty mají mnohem konkrétnější představu než v minulosti, mimo jiné díky internetu. Nechtějí už šaty původem z Číny, ale sledují trendy a tak se na trh dostávají nové značky. Klientky stavebních salonů jsou informovanější ve všech směrech.

Novinky a trendy mohou nyní pozorovat na dvoudenním veletrhu ve Fait Gallery v Brně. Zhruba stovka firem na místě nabízí snubní prsteny, pánské oblečení, obuv, spodní prádlo. Zájemci zde najdou i kontakty na komplet výbavu svatby nebo nabídky, kde mohou obřad dělat.