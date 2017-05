Kdo vytvoří nejlepšího sex-robota s AI na světě? Může jít o výnosný byznys

Průmysl sexuálních robotů má odhadovanou hodnotu v přepočtu 635 miliard korun, které může shrábnout ten, komu se podaří vyrobit nejvíce sexy a přirozeně působícího robota.



S takovými funkcemi, jako je bod G či schopnost mluvit, by zákazníci mohli být ochotní - jak alespoň doufají výrobci - zaplatit za osobní sexuální hračku v přepočtu statisíce korun.

Vezměte si například takovou brunetku Samanthu, která je napěchovaná senzory a touží po tom, aby se jí „neustále někdo dotýkal“. Tato silikonová sexuální robotka dokáže „cítit“ lidský dotyk, má zmíněný bod G a vzdychá, když je vzrušená, tvrdí její výrobce.

Další je robotka jménem Harmony, kterou její výrobce, firma RealDoll, naprogramoval tak, aby byla okouzlující, vtipná, a „dokázala se do vás zamilovat“. Podle tvůrců dokáže „říkat věci, které nečekáte“. A ti, kdo své milenky rádi ovládají, mohou různě nastavovat její náladu a další funkce s pomocí aplikace. Ti, kdo nechtějí mít v posteli chladný plast, mohou nastavit svému sexuálnímu robotovi tep, aby působil ještě lidštějším dojmem.

Firma sídlící v Kalifornii vyrábí sexuální panny od roku 1996 a tvrdí, že je ochotná je zaslat do kterékoli země na světě. Její aktuální řada standardních sexuálních panen začíná v přepočtu na necelých 160.000 korunách a může dosáhnout až dvojnásobku za robota upraveného na zakázku podle individuálních požadavků a představ. Na výběr je z 18 ženských modelů a dva mužské.

Ovšem model vybavený umělou inteligencí, který má jít do prodeje během letošního roku, bude začínat na základní ceně 380.000 korun. Budoucí majitelé - neboli „partneři“, jak je firma označuje - si mohou stáhnout aplikaci, jež nastaví osobnost robotky, ještě než jim bude dopravena na práh. S její pomocí si budou moci vybrat z řady možností, zda má být jejich sexuální robotka „milá“, „vášnivá“, „plachá“, „chytrá“, a podobně.

Odborníci věří, že během následujících 40 let budou mít lidé běžně sex s roboty, a dokonce se budou do nich i zamilovávat a budou se ženit či vdávat za své androidní společníky. Jen v Americe by to pro tisíce mužů znamenalo splněný sen, protože na právě tolik se odhaduje počet fetišistů zaměřených právě na roboty.