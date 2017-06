Nové elasťáky z vás podle prodejců sportovního oblečení udělají superběžce

Může z vás ultrapřiléhavé oblečení udělat lepšího atleta? Pokud se dá věřit největším britským značkám sportovního oblečení, tak ano, píše britský deník The Guardian. Firmy Adidas, Under Armour a Asics propagují kompresní oblečení na svých webových stránkách slogany jako „zvyšte sílu svých svalů“, „běžte dál a rychleji“ a „optimalizujte svůj výkon“. Očividně to funguje.

Trh s kompresním a tvarovacím prádlem by měl v roce 2022 dosáhnout obratu 4,4 miliardy liber (131,2 miliardy Kč). Část pochází z prodeje tvarovacího prádla jako je Spanx, ale třetinu přináší prodej kompresních legín, ponožek a punčoch. Zákazníci jim věří natolik, že jsou ochotni tolerovat vysoké ceny, které v sobě zahrnují 46procentní marži. Ta je u ostatních sportovních potřeb jen 43procentní. Nadšení však zmírňuje nedávná studie sponzorovaná firmou Nike. Jak totiž vyšlo při testování najevo, tak běžci, kteří na sobě měli kompresní oblečení, vykazovali stejný stupeň únavy jako ti, kteří běhali v obyčejném oblečení. Medvěd zabil mladíka při běžeckém závodě na Aljašce Klíčovým kritériem, na které se studie soustředila, byly svalové vibrace. Ty při dopadu nohy na zemi způsobují svalová mikrotraumata a poranění svalů. Dlouho se mělo za to, že když se vibraci svalů podaří snížit, mohl by být běžec schopen běhat déle a rychleji. Výzkum ale ukázal, že ačkoli kompresní oblečení vibraci svalů snižuje, dopad na výkon je jen malý. Pro vědce to není velké překvapení. Domnívají se, že jediným benefitem nošení kompresního prádla je efekt placebo - díra v peněžence nositele motivuje k většímu výkonu. Kompresní oblečení ale může být užitečné při regeneraci po sportovním výkonu a může zabránit zranění. Kompresivní terapie končetin se v medicíně používá při léčbě onemocnění žilního a lymfatického systému. Při sportování není kompresivní efekt dostatečně silný na to, aby zvýšil výkon, ale při regeneraci ano. “Ve svalových buňkách máte trochu vody, a když jste pasivní a přestanete se hýbat, její objem se zvýší, což způsobí bolest. Komprese funguje trochu jako pumpa. Pomáhá oběhu a odstraňování svalových produktů látkové výměny, zrychluje přenos a odstraňování vody. Tím snižuje prostor, ve kterém by mohly vzniknout otoky, a zlepšuje odtékání lymfy,“ uvádí výzkumník z Heidelberské univerzity, doktor Florian Engel. „Problém je, že hodně kusů oblečení, které si kupujete v obchodech, bylo navrženo na něčí výšku a váhu,“ říká doktorka Jessica Hillová z univerzity St Mary’s. „Proto uděláte lépe, když najdete společnost, která oblečení uzpůsobuje například obvodu končetin, což je trochu přesnější,“ dodává. Vědci nyní zkoumají, jak by se komprese dala využít při těch druzích sportu, kdy atleti střídají intenzivní fázi s krátkými přestávkami. „Výkonnostní teorie jsou teď už trochu staromódní,“ říká Engel. „Musíme se soustředit na to, jak komprese využít co nejlépe pro regeneraci, například při přestávkách mezi hokejovými zápasy. V těchto případech hraje významnou roli,“ dodává.