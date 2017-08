Nový singl Taylor Swiftové láme rekordy, chytá ale kritiku za nápodobu Beyoncé

Zatímco reakce fanoušků na nový singl Taylor Swiftové jsou smíšené, bezpochyby se jedná o úspěch. Píseň již pokořila řadu rekordů. Look What You Made Me Do je píseň patřící do nového alba Reputation (pověst). To již bylo legálně staženo víc než 184 tisíckrát a panuje na první příčce na iTunes, oznámil v sobotu server Variety.

Píseň si také může na konto připsat rekord za počet streamů během jednoho dne na Spotify, kde píseň měla víc než osm milionů streamů.



Look What You Made Me Do (Podívej se, co jsi mě přinutil udělat) značí návrat Swiftové na hudební scénu po několikaměsíční odmlce způsobené mediální válkou, kterou celebrita prošla. Její nové album, první po třech letech, bude vydáno v listopadu.

Upoutávka na videoklip k písni schytal kritiku za údajnou podobnost s videem k písni „Formation“ od zpěvačky Beoyncé, její tvůrci však nařčení odmítají. Videoklip má být zveřejněn příští neděli. Video se slovy písně na Youtubeu mezitím zlomilo rekord největšího počtu shlédnutí za dvacet čtyři hodin ve své kategorii.