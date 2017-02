V Pobřeží slonoviny odhalili obchod s mláďaty šimpanze

Odchyt jednoho zvířete si přitom většinou vyžádá životy celé jeho rodiny, což může druh vyhubit, napsal zpravodajský web BBC, jehož novináři odhalili síť pašeráků šimpanzů v této africké zemi .



Pašeráci mládě šimpanze nabízejí až za 12 500 dolarů (přes 310 000 korun). S kupcem jednají prostřednictvím sociálních sítí a zvíře pak ze země vyvážejí ve speciálních boxech. Tyto přepravky se na první pohled zdají být obyčejné. Přepravují se v nich zvířata, se kterými lze obchodovat legálně. Boxy však mají uprostřed stěnu, přes kterou šimpanze není vidět.

Černý trh s primáty Organizace spojených národů odhaduje, že na světě z divočiny každý rok, kvůli černému trhu s primáty, zmizí 3000 orangutánů, šimpanzů a goril. Bývají zastřeleni během lovu, prodáni či umírají v zajetí. Asi dvě třetiny z nich tvoří šimpanzi, kteří jsou ohroženým druhem.

Šimpanzi se pak ocitají u bohatých zájemců převážně z Blízkého východu a z Asie. Z malé roztomilé opičky se však rychle stává silné dospělé zvíře, jehož domácí chov představuje nebezpečí. „Mají před sebou ještě 90 procent svého života... a ocitnou se v kleci. V některých případech je majitel zabije, protože už nejsou těmi malými zvířátky,“ tvrdí aktivista z řad ochránců přírody Karl Ammann, který obchod s šimpanzi označuje za „druh otroctví“.



Pašeráci při odchytu mláděte mnohdy postřílí celou jeho rodinu, která ho chrání. To někdy čítá až deset dospělých šimpanzů, jejichž maso se rovněž ocitne na černém trhu.

„Kdyby je takto zabíjeli naši předci, už by tento druh neexistoval,“ řekl policejní plukovník z Pobřeží slonoviny Assoumou Assoumou. „Pokud to bude pokračovat, tak za deset dvacet let tu šimpanzi vymřou,“ dodal.