Obliba čokolády klesá, Češi jí snědí ročně asi čtyři kilogramy

PRAHA Spotřeba čokoládových cukrovinek v Česku klesá, Češi jich snědí v průměru necelé čtyři kilogramy za rok. Lidé se podle odbornice na výživu z iniciativy Vím, co jím a piju Karolíny Hlavaté stále více zajímají o složení výrobků, přednost pak dávají méně slazeným. Podle vyjádření výrobců se i oni sami snaží obsah cukru snižovat.

Pokles spotřeby čokoládových cukrovinek pokračuje od roku 2012, kdy spotřeba dosáhla čtyři kilogramy. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu klesla předloni spotřeba čokoládových cukrovinek v Česku meziročně o 5,8 procenta na 3,6 kilogramu na osobu.



„Lidé se stále více zajímají o složení výrobků a snaží se upřednostňovat méně slazené výrobky, sledují i obsah a typ použitého tuku. Jestliže má mít snížení spotřeby cukru větší význam, je nutné nejen snižovat obsah cukru ve výrobcích, ale jíst méně cukrovinek obecně a co nejvíce se vyvarovat pití slazených nápojů,“ sdělila Hlavatá.

Snižování obsahu soli

Podle vyjádření Nestlé se společnost snaží obsah soli, cukru a trans-mastných kyselin neustále snižovat. „Celosvětově jsme se zavázali snížit obsah cukrů přidávaných do našich výrobků o pět procent a to do konce roku 2020,“ řekla mluvčí společnosti Andrea Brožová. Podle ní firma nahrazuje cukr složkami jako je sušené mléko, kakao nebo ovocná pyré.



Mírně předloni v ČR klesla i spotřeba čokolády na předloňských 2,6 kilogramu, klesla i spotřeba nečokoládových cukrovinek skoro o desetinu na 2,8 kilogramu. V roce 2014 však jejich spotřeba byla rekordních 3,1 kilogramu, dlouhodobě je nižší. Loňské údaje zveřejní ČSÚ až v zimě.

Předloňské tržby výrobců cukrovinek většinou stagnovaly, zisky však rostly. Například u hlavního českého hráče na trhu, společnosti Nestlé, stagnovaly tržby na 11,3 miliardách korun. Zisk vzrostl o zhruba třetinu na 370,9 milionu korun. Firemní továrny Zora Olomouc a Sfinx Holešov předloni vyrobily cukrovinky za více než 5,6 miliardy korun, což je meziroční snížení o desetinu. Více než polovinu těchto produktů firma vyvezla.



Mezi hlavní prodávané značky firmy patří v Česku Orion, Studentská pečeť, Margot, Kofila, bonbony Bon Pari, Jojo a Lentilky. Společnost vyrábí i potraviny značky Maggi, kávu Nescafé a nápoje Caro či Granko. Část prodejů tvoří potrava pro domácí mazlíčky Purin - Pro Plan či Friskies.

Společnosti Chocoland, která prodává a vyrábí cukrovinky ze svého kolínského závodu i pod privátními značkami, ale také pod vlastními jako je Beri, Happy Choco nebo Dianella, se meziročně předloni zvýšil zisk skoro na trojnásobek na 11,9 milionu korun. Vzrostly jí i výnosy za prodej zboží.

Společnost Rupa, která vyrábí mimo jiné sójové suky, se loni dostala do do zisku 13,6 milionu korun oproti předloňské 3,6milionové ztrátě.

Velká část cukrovinek se z Česka vyveze, například do Velké Británie. Cukrovinek bez kakaa se loni z Česka vyvezlo za 4,4 miliardy korun oproti předloňským 4,56 miliardám. Do Spojeného království šlo zboží za více než 1,1 miliardy korun, na Slovensko pak za 832 milionů.