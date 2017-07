Olomoucký lékař vyvinul nový meziobratlový implantát z titanu

Do meziobratlového prostoru dosud neurochirurgové vkládali místo původní ploténky implantát vyrobený z termoplastického materiálu. „Je to umělá hmota, která mírně pruží, je měkká, dobře se obrábí a její výroba je relativně levná. Pro požadovanou stabilitu a následné zhojení však není ideální,“ uvedl Hrabálek.



Přednost nového titanového implantátu s integrovanou dlahou, nazvaného po svém autorovi LUMIR XLIF CAGE, spočívá podle Hrabálka zejména v lepších funkčních parametrech a použitém materiálu. Slitina titanu, aluminia a vanadu je dobře tolerovaná lidským organismem. Hrabálek má s tímto materiálem dobrou zkušenost i z jiných operačních postupů. „Vykazuje tzv. primární stabilitu - lépe se „zakousne“ a drží hned od okamžiku zavedení,“ uvedl neurochirurg.



Nový implantát má zároveň lepší funkční parametry a je to první typ náhrady, která je schopna přizpůsobit se velikosti meziobratlového prostoru. „Vlivem degenerativního onemocnění se prostor pro ploténku často sníží, sesedne. Jeho zpětný návrat do původní výšky umožní to, že je implantát expandibilní, schopný distrakce, tedy roztažení. Snížený prostor lze takto roztáhnout na původní rozměr,“ uvedl Hrabálek.

Implantát je navíc konstruován ve 12 základních velikostech a oproti běžným náhradám je jeho součástí integrovaná dlaha. „Přišroubuje se, a tím se stabilita náhrady podstatně zvýší,“ uvedl Hrabálek. K pevnému spojení obratlů pak dojde srůstem kostní hmoty vložené do vnitřního prostoru implantátu, která jím následně proroste a spojí se s kostní tkání páteře.

Podle Hrabálka už bylo zahájeno patentové řízení a nový implantát by pro klinickou praxi měl být k dispozici na přelomu srpna a září, kdy olomoučtí neurochirurgové plánují první operaci s jeho využitím. Uplatnění implantátu bude po skončení patentového řízení možné v neurochirurgii kdekoliv na světě. Neurochirurgická klinika na projektu spolupracuje s českou firmou BoneCare a čínskou společností Beijing Fule Science & Technology Development, která patří k největším výrobcům páteřních implantátů v Číně.