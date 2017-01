Opravené vidění i zlaté třpytky v očích. Provádíme i raritní operace, říká oční chirurg

LN Které zákroky jsou na vaší klinice nejčastější?

Kromě operací šedého zákalu a laserových korekcí dioptrií také plastické výkony. Nejvíce operace převislých horních víček.

LN Existuje zákrok, se kterým se málo setkáváte?

Provádíme i raritní složité operace, jako je implantace umělé rohovky. Z kosmetických zákroků máme unikátní oční implantát, který vypadá jako zlatý flitr. Je vyráběn laserem ze supertenké fólie z ryzího zlata. Oblíbily si jej i české celebrity. Zlaté flitry se většinou vkládají dva do jednoho oka. Flitr se v oku leskne. Efekt zákroku je trvalý a ve vidění nijak nepřekáží.

LN Co požadují nejvíce muži a co ženy?

Co se operací očí týká, je poměr mezi ženami a muži vyrovnaný. Muži vyhledávají častěji laserové korekce očních vad, protože jim brýle vadí při sportu nebo v zaměstnání. Plastické operace podstupují muži také, ale přece jen méně často než ženy. Operace horních víček podstupují z 60 procent ženy a ze 40 procent muži, kterých však každým rokem přibývá.

LN Jsou zákroky, které odmítáte udělat?

Pokud usoudíme, že by pro pacienta byl zákrok velkým rizikem nebo by mu nepřinesl žádný efekt, tak mu jej neprovedeme.

LN Pokud někdo chce vypadat naopak velmi neesteticky, třeba šilhat, vyhovíte mu? A je to vůbec možné?

S takovým požadavkem jsme se nikdy nesetkali a nevyhověli bychom.

LN Operujete i oční víčka. „Nefušujete“ trochu plastikům do oboru?

Oční lékaři se problematice plastických zákroků kolem očí věnují. My máme řadu spokojených pacientů, kteří přišli na základě doporučení známých. Nezřídka se stává, že na operaci víček přijde pacient, který u nás už byl dříve na laserové operaci očí. Provádíme také relativně novou metodu korekce vrásek – aplikaci biodermálních nití pro lifting ochablé pokožky se ztrátou elasticity nebo pro odstranění vrásek. Nitě jsou snadno vstřebatelné do organismu.

LN Setkáváte se s tím, že napravujete chyby jiných kolegů?

V dnešní době je naše republika ve světových tabulkách v počtu návštěv u lékaře za rok na prvních místech, takže i k nám chodí pacienti si napravovat, případně konzultovat problémy vzniklé v jiných ordinacích. Ale je to spíše vzácné.

LN Jaké jsou záruky očního zákroku a jaké jsou nejčastější reklamace?

Záruky u jednotlivých zákroků se liší, na některé laserové operace poskytujeme doživotní záruku. Každou reklamaci řešíme individuálně, těch je naštěstí opravdu minimum.

LN Kolik si musím na jednotlivé operace našetřit?

Laserové operace očí trvají jen několik minut a jejich cena se nyní pohybuje už od 8500 korun za oko. Operaci šedého zákalu hradí pojišťovna. Z kosmetických zákroků například operace obou horních víček vyjde na 7500 korun, aplikace biodermálních nití od 3000 korun.

LN Na jakém stupni je dnes oční lékařství a jak vidíte jeho budoucnost?

Česká oční chirurgie patří ve světě ke špičce, dlouhodobě se jí daří držet trend s vývojem nejmodernějších technologií. Obzvlášť v laserových operacích očních vad je Česko naprostou světovou špičkou. O tom svědčí i časté návštěvy světových chirurgů, kteří se sem jezdí učit pracovat s novými technologiemi. Navíc díky kvalitě operací každoročně stoupá počet pacientů, kteří mají o tyto operace zájem. V Česku využívají oční chirurgové modernější technologie než v USA. To je dáno především tím, že američtí lékaři jsou hodně svazováni regulacemi, které způsobují zpoždění v přijetí nových technologií.

LN Jezdí k vám i pacienti z okolních států?

Obrovská část populace ve světě nemá přístup k dostatečně kvalitní oční péči. Problémy mají i obyvatelé okolních států. Kvůli odstranění očních vad jezdí do Česka. Podstatně hůř je na tom například Polsko, kde se na operaci šedého zákalu čeká dva roky i déle. Přitom neoperovaný šedý zákal je nejčastější příčinou slepoty ve světě. Stále více pacientů z Polska proto vyhledává operace na českých klinikách. Překvapivě i v sousedním Rakousku se provádí podstatně menší počet operací očních vad a tamní veřejnost možnosti odstranění očních vad nezná tak dobře jako pacienti v České republice. Česko tedy Rakousko předběhlo jak v informovanosti, tak v počtu operací. Dlouhé čekací doby jsou i v Maďarsku a Rumunsku a nesrovnatelně horší péče je například na Ukrajině a v mnoha zemích třetího světa.