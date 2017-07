Léto patří zelené. Komu sluší a čemu se vyvarovat?

A tak je čas si říct, kteráže barva je tou vyvolenou pro letošní léto. Trendů je hodně, takže si každý typ najde svůj vyvolený tón z palety odstínů. Ale přece jen je jedna barva, která vládne. A pro letošek – neptejte se proč, prostě to tak je – je to zelená. A ne jen tak ledajaká. Je to odstín svěží zeleně (pro ty zavřené v kancelářích – představte si mladé listy stromů, trávu, při pohledu na niž je vám líto, že nejste přežvýkavec, čili přírodu v rozpuku). Anglicky se jmenuje greenery. Pro technické typy má i konkrétní označení: Pantone 15-0343 TCX.



Právě u této barvy je třeba si zopakovat pár základních pouček, jak si hrát s módou, když už nemůžeme odolat a chceme následovat trendy.





Málokdo unese celozelený outfit. Pokud tedy nejde o vojáky (ale jejich zelená je úplně jiná) nebo zdravotnický personál (i tady jde o úplně jiný odstín). Zelená sluší primárně zrzavým lidem a pak tmavším typům. Ani ostatní se jí ale nemusejí vyhýbat. Jen je třeba střídmost. Trávově zelené kalhoty stačí, zbytek ať hraje jinými barvami. Trend dostihnete i jen zeleným doplňkem – dámy kabelkou, pánové kravatou.

Zkrátka platí, že barev netřeba se bát, i když máte pocit, že zrovna ta jedna konkrétní vám až tolik nesluší. Stačí ji použít dál od obličeje. A zároveň to s nimi a jejich kombinacemi nepřehánět, protože v létě taky rádi chodíme do cirkusu, tak ať si vás nespletou s klaunem.

A když jsme u toho opakování před létem – pracovní prostředí (a obecně městská ulice) není pláž. Gumové žabky si nechte k vodě. Krom jiného je protivné, jak to při průchodu kancelářemi plácá. Kraťasy Čekstajl už jednou rozebíral. Tak jen ve zkratce. Volte aspoň ty, které mají fazonu do města, a ne ty na výlet do hor nebo nedejbože vzhlížející jako surfařské bermudy.

U dam platí střídmost třeba v případě extrémně vykrojených tílek – ať už z boku, nebo zepředu. Dá se pochopit, že vám dělají obdivné pohledy dobře (někdy však nemusí být obdivné, ale naopak pohoršené). Ale zase berte ohled na zaměstnavatele a produktivitu práce mužské části pracovního kolektivu.

Tílka na pánech se do práce (tedy nemyslíme tím výkopy, tam klidně úplně bez) nehodí nikdy. Když na to nemáte postavu, je to komické, když ano, platí to, co u výkrojů dam, jen s tím rozdílem, že je třeba brát ohled na pracovní výkonnost kolegyň.

Zkrátka léto je období, které v módě dává hodně volnosti, ale žádá aspoň základní dávku soudnosti. Tak si ho užijte.