Otužilci skočili do Vltavy. Voda měla dva stupně Celsia

„Pošesté plaveme ve jménu Ladi Nicka, který tady před šesti lety plaval naposledy na své poslední soutěži. Nedostavil se ani jeho sedmdesátipětiletý syn, který lyžuje na horách v Rakousku. Takže jde ve šlépějích svého otce,“ řekl na úvod závodu jeho ředitel Tomáš Prokop. Nestor českého otužileckého plavání Ladislav Nicek zemřel v roce 2011 v devadesáti sedmi letech.

Celkem plavalo na tratích 219 otužilců, z toho 59 žen. Nejstarší účastnicí byla stejně jako v minulých letech Božena Černá narozená v roce 1930, nejmladší Andrea Svobodová narozená v roce 2001. Dvanáct účastníků bylo ze zahraničí. Mezi nimi byly i dvě ženy, které přeplavaly The Channel, jak zvou lamanšský kanál Britové, Carrie O’Harrová a Rachel Doylová.

Do Vltavy se spolu s nimi ponořili také tři čeští přemožitelé kanálu mezi Británií a Francií. Petr Mihola, Dana Zbořilová a Lenka Štěrbová, která úžinu dokázala překonat v 16 letech jako nejmladší Češka. Kilometrová trať dnes přišla přemožitelce více než 30 kilometrů širokého kanálu La Manche dlouhá. „Do pětistovky to bylo dobré, pak už mi to přišlo dlouhé. Navíc strašně nerada plavu pod mostem, musela jsem tam zvednout hlavu,“ řekla v cíli.

Podle ní bylo příjemné, že se oproti posledním dnům oteplilo a byl silnější proud. „Příští týden je mistrovství republiky v Brně, což je takový vrchol zimní sezony. Pak se zase vrhnu na dálkové plavání,“ popsala své další plány.

Kanál La Manche pokořily už téměř tři desítky Čechů. Prvním byl v roce 1971 František Venclovský, Štěrbová je zatím nejmladší. Mezi cizinci byla dívka ještě o čtyři roky mladší.