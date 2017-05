Overaly jsou in, ale jen do určité velikosti? Peklo několika kil navíc

Takže: Mám kamarádku a ta zhlédla jeden lifestylový pořad na jedné internetové televizi, kde mimo jiné i autor těchto řádků spolu s dalšími rozebírali, co se nosí, co se nosit bude a jak je to s tím (ne)vkusem Čechů. A pak říkala, jak se bavila, až na to, že každý druhý tip končil slovy: ... no do určité váhové kategorie.

„Overaly jsou in, ale jen do určité velikosti, bílá sluší skoro všem, teda pokud nejste koule... Jako máme my plnoštíhlí chodit v pytlech od brambor, nebo co?“ ptala se s lehce nevážnou výčitkou v hlase.

A má trochu pravdu. Trendy a povrchním pozlátkem prodchnutý módní průmysl stále tak trochu skupinu lidí od velikosti L nahoru opomíjí. Ano, byla tu kampaň Dove s „normálními“, tedy boubelatými ženami. Ano, už i mezi muži jsou tak zvaní plus size modelové (tedy hoši, kteří nevypadají, ani jako když tráví veškerý čas v posilovně, ani že prošli soustředěním v hladomorně). Ano, existují značky, které se na větší velikosti specializují, ale ty dobré najdete v Praze a sem tam v dalších velkých krajských městech. Ale jinak jste s několika kily (dobře, někdy výrazně více než několika) odkázání na děsivé krámky s obřím nápisem XXXL móda, v jejichž výloze model 80. léta skví se obří kytičkované spoďárky natažené na obruči hulahop. Čekstajl proto sestavil několik rad, jak se i s kily navíc dopracovat k slušivému outfitu. I když to není jednoduché.



Číslo jedna je pro korpulentnější dámy. A je základním klíčem. Vyberte si kvalitní podprsenku. Je to větší investice, ale vyplatí se to. Padnoucí prádlo totiž pozvedne i jinak nepříliš povedený model.

Číslo dvě. Velké oblečení nemusí být nudné. Ačkoliv výrazným velkoplošným vzorům je lepší se vyhnout, neznamená to, že se je třeba s přebytečnými kily zahalit do temných hábitů, za něž by se nestyděl ani profesorský sbor v Bradavicích. Existují značky, které si umějí hrát i s oblečením mimo modelkovské parametry. Bez ambice dělat někomu reklamu mrkněte třeba na stránky ASOS nebo Ulla Popken.

Číslo tři. Když najdete padnoucí oblečení v některém obchodě, určitě si zapište jak značku, tak velikost.

Číslo čtyři. Ideální je, pokud se obchod z předchozí rady pyšní i online shopem. Pak se vyhnete tolik milovanému pobytu ve stísněné kabince s márničním světlem a případně diskusím s prodavačkami, které posledních deset let nejedly, na téma, jestli by přece jen nebyla ta košile o číslo větší.

Číslo pět. Nikdy nenakupujte na „pak“. Až zhubnete, tak si kupte něco za odměnu. Kupovat si to dopředu je sebemrskačské týrání, kdy si akorát budete vyčítat vyhozené peníze a neschopnost snížit váhu.

A konečně rada mimo pořadí. Velikost je jen číslo, nemorální odsudek.