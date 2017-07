Oznámkoval a zveřejnil dopis od své expřítelkyně. Univerzita mu pozastavila studium

FLORIDA Student floridské univerzity Nick Lutz se rozešel se svou přítelkyní. Ta se ho pokusila získat zpět dopisem, který Lutz profesorsky červenou tužkou opravil a poslal zpět. Dopis navíc zveřejnil na Twitteru. Dívka však vyhodnotila příspěvek jako kyberšikanu a rozhodla se bránit u šerifa a následně i u samotné univerzity. Ta reagovala pozastavením Lutzova studia na celé dva semestry.

O případu studenta floridské univerzity Nicka Lutze informoval server Time.com. Student se rozhodl vypořádat s dopisem od své bývalé přítelkyně originálním způsobem. Poté, co se s ní rozešel, napsala mu dopis, ve kterém se omluvila za své chování a prosila, aby ji vzal zpět. Lutz se místo odpovědi rozhodl její „esej“ kriticky zhodnotit, opravit gramatické chyby a vypíchnout některé stylisticky špatné pasáže.

Dopis jí poté poslal zpátky a navrch ho zveřejnil na Twitteru s komentářem: „Když vám vaše expřítelkyně napíše omluvný dopis, vy jí ho oznámkujete a pošlete zpátky.“ Lutzově expřítelkyni to však příliš vtipné nepřišlo, celou věc vnímala jako kyberšikanu a rozhodla se jednat.

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil