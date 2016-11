Dokud budete platit, budeme kopat díru. Firma oslavila Black Friday netradiční výzvou

Firma Cards Against Humanity se při příležitosti Black Friday rozhodla za peněžní dary vykopat co největší díru v zemi. Na svém účtu už má připsaných více než 100 tisíc amerických dolarů, díky nimž se díra vyhloubená bagrem rozrostla do obřích rozměrů.

V pátek firma Cards Against Humanity, tvůrce populární karetní hry, oznámila, že oslaví Black Friday (takzvaný Černý pátek, který je synonymem zahájení předvánoční slevové sezony) kopáním díry v zemi, a to tak dlouho, jak za to budou lidé ochotni platit. „Vánoce jsou tady, a všechno v Americe jde opravdu skvěle. Na oslavu Black Friday, se firma Cards Against Humanity rozhodla vytvořit obrovskou díru v zemi,“ uvedla. Je to tak šílené, jak to zní, ale lidé stále platí, aby mohli vidět bagr John Deere nepřetržitě nabírat hlínu. Zatím tato senzace vydělala více než 100 tisíc amerických dolarů, což znamená.

Každý dolar, který je firma obdržela v netradičním crowdfundingu, prodloužil čas výkopu o dalších zhruba 1,8 sekundy, uváděli autoři nápadu na stránkách firmy. Společnost výkop zahájila v pátek ve 12:00 kalifornského času (14:00 SEČ), a ve finále vytvořila v zemi slušnou díru. Na nevážně míněnou otázku, co se stane, pokud bagr narazí na zemské magma, odpověděla firma: „Alespoň budeme něco cítit.“ Přimět Američany, aby vyhazovali své peníze za nic, se stalo pro tvůrce samozvané „párty hry pro hrozné lidi“ malou tradicí a zároveň i netradičním marketingovým nástrojem. V loňském roce na oslavu Black Friday vytvořila firma něco stejně tak neobvyklého - požádala lidi, aby jim darovali pět dolarů, aniž by mohli očekávat cokoliv na oplátku. Nápad jim překvapivě vynesl více než 71 tisíc dolarů, které pak firma rozdělila mezi své zaměstnance. Před dvěma lety firma dokonce prodala skutečné býčí výkaly v hodnotě 180 tisíc dolarů.