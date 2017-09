PepsiCo v Česku začíná sladit 7Up cukrem místo sirupu

PRAHA Společnost PepsiCo začíná používat pro slazení citronové limonády 7Up v ČR, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku cukr místo fruktózo-glukózového sirupu. Cukr už dříve začala používat u svého hlavního produktu, kolové limonády Pepsi. Dalším sladidlem v nápoji bude stévie.

Cukr do této limonády již dlouhodobě firma používá například v Německu, čímž se dostávala do srovnávání „dvou kvalit potravin“ pro západní Evropu a její východní část. Limonáda se vyrábí v závodu v pražských Vysočanech. Cena nápoje by se měnit neměla.



„V zemích západní Evropy se receptura s cukrem pro 7Up již používá. Přechodem na cukr se 7Up tak svým složením nejen v Česku, ale také v Polsku, Maďarsku a na Slovensku přibližuje evropskému trhu s tím, že nápoj se v jednotlivých zemích Evropy může mírně lišit obsahem kalorií. Stejně jako u Pepsi vyráběné v Česku je cukr v 7Up vyráběn z cukrové řepy vypěstované na českých polích,“ uvedla firma.

Společnost doufá, že se jí přechodem na cukr zvětší podíl na trhu, kde jí konkuruje v oblasti sladkých limonád zejména Coca-Cola. Ta ve svém citronovém Spritu používá fruktózo-glukózový sirup.

Na cukr u své vlajkové lodě Pepsi přešla loni

Na cukr u své vlajkové lodě Pepsi přešla loni. „Prodeje Pepsi za první pololetí 2017 narostly oproti stejnému loňskému období o čtyři a půl procenta. Náš podíl z celkového prodaného objemu kolových nápojů na domácím trhu se nám tak podařilo navýšit na bezmála dvacet procent,“ uvedl generální ředitel PepsiCo ČR Josef Neumann.

Předloni v červenci Pepsi reagovala na kritiku, podle které se podobné výrobky na českém trhu sladily právě sirupem, kdežto v Německu cukrem. Firma tehdy tvrdila, že si to přejí zákazníci. „Chuťové a cenové preference by neměl být obecně používaný argument pro rozdíly v případě značkových výrobků, které se prezentují stejným marketingem,“ uvedla tehdy europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD).

Česká pobočka nápojářské firmy PepsiCo se předloni znovu propadla do ztráty, loňské výsledky zatím nezveřejnila. V roce 2015 prodělala 33,4 milionu korun, když o rok dříve byly v zisku 37,7 milionu Kč. Společnost uvádí, že ztráta byla tvořená hlavně rostoucími investicemi do marketingu. Tržby firmy vzrostly zhruba o tři procenta na 2,14 miliardy korun. V roce 2013 byla také ve ztrátě, tehdy šlo o zhruba 33 milionů korun.