Perfektní vzhled? Krása u zubaře může stát i statisíce

„Vysoký estetický dojem je jedním z přínosů. Tím druhým je výrazně menší rozsah invazivních zákroků. Například při protetickém ošetření už není třeba odbrousit ze zubu tolik jako dříve. Spíše jen minimálně a mnohdy vůbec nic,“ vysvětluje zubní lékař Martin Tomeček ze zubní kliniky 3DK v Praze. Plastická chirurgie také nabízí možnosti, jak vrátit dásně zpět na obnažené zubní krčky, nebo naopak odstranit dáseň, pokud je v úsměvu vidět přespříliš. Estetická modelace dásní je také součástí zubní implantologie při úplné náhradě zubu.



Ženy vydrží víc

Požadavky a představy se u každého liší. Asi nikoho nepřekvapí, že ženy kladou více důraz na vysoký estetický dojem. Ale neplatí to univerzálně. „Obecně řečeno každý, kdo se pustí do nákladnějšího ošetření, má vždy vysoké estetické požadavky,“ upozorňuje Martin Tomeček.

Kolik zaplatíte? Oči (cena pro jedno oko) Laserová operace očí - 8000 – 30 000 Kč



Multifokální čočka - 30 000 Kč



Vetchozrakost - 22 000 Kč



Léčba zeleného zákalu - 4000 Kč



krátkozrakost, dalekozrakost - 60 000 – 100 000 Kč Zuby Analgosedace - od 1500 Kč



Bělení zubů - 6000 Kč



Implantáty - od 15 000 Kč



Korunky a můstky tisíce až desetitisíce korun



Zubní výplně (plomby) - 900–3000 Kč



Rovnátka tisíce až desetitisíce korun



Léčba parodontózy - 5000 Kč

Zdroj: LN



Pro muže je podle doktora Tomečka typičtější, že chtějí zuby v klidu „používat“. Také obvykle volí co nejpřímější cestu k výsledku. „Motivovaná pacientka na sobě nechá dříví štípat a více snáší nepohodlí i čas strávený v křesle. Muž častěji hledí více do budoucna a volí rád stabilnější a trvanlivější řešení, zatímco žena upřednostní esteticky dokonalejší výsledek i přesto, že za pár let budou možná zapotřebí další úpravy. I když nemá přitom jistotu, že za pár let se nebude vše opakovat. Nechci ale říct, že by mužům byl estetický vzhled lhostejný. Je to u nich spíš jen jeden ze zvažovaných aspektů,“ pokračuje doktor Tomeček.



Do smrti za upíra

Na internetu simůžete najít až nereálné zubní kreace, a dokonce se traduje, že si jakýsi dobrodruh nechal skutečně vyrobit upíří zuby. Lehce pak můžete nabýt dojmu, že si u stomatologa můžete zaplatit úplně všechno.

„Je to volba pacienta, ale nikde není napsáno, že mu v takovémto znetvoření musí lékař asistovat nebo pomáhat,“ zdůrazňuje Martin Tomeček. Lékař je vždy odpovědný za ošetření, které provedl. Kdyby došlo ke komplikacím a přezkoumávání například soudem, nesejme ani písemný souhlas pacienta s takovým ošetřením z lékaře odpovědnost. „Kdyby to tak bylo, pak by neexistovala diskuse o eutanazii. Plánovaná smrt je jen extrémní poloha stejného principu, jako je plánované znetvoření,“ přirovnává zubní lékař. Jak říká, nikdy by nic takového neprovedl, stejně jako by pacientovi nevytrhnul zub jen proto, že ho o to žádá, ačkoliv k tomu není objektivní důvod.

Pozor na marketing

V souvislosti s estetickou zubní medicínou se doktor Tomeček zmiňuje i o dalším nebezpečí. Při nekvalitním provedení je bohužel reálný scénář, kdy na začátku může být banální estetický zákrok, na konci třeba ztráta zubu.

Ceník operací pro krásu Ceny jsou orientační, záleží na tom, kde bude pacient ošetřen a kolik úkonů a kterým přístrojem bude vykonáno, kliniky také často nabízejí různé slevy.

Plastické estetické operace Zvětšení prsů (včetně zavedení implantátů) - 20 000 – 30 000Kč

Liposukce - 10 000Kč

Estetická úprava horních víček

Plastická operace nosu - 15 000Kč

Plastická operace uší



Pokud existuje možnost zákroku s okamžitým efektem, ale současně s vyšším rizikem, že napravený stav nevydrží dlouho, a naopak druhá bezpečnější alternativa vyžaduje více času, může být chybou podřídit vše pouze kratší délce léčby.

„Reklama však dnes sází na krátkost ošetření typu: ráno přijdete, odpoledne již budete mít nové zuby. Jenže za deset let bude pro pacienta důležitější, zda mu zuby dobře fungují a nemusí se nic předělávat,“ říká Martin Tomeček.

Široký cenový vějíř

Podle pražského stomatologa je obtížné uvádět obecně cenu ošetření. Obvykle totiž pacient chce řešit konkrétní problém, třeba mu chybí zub a chce ho nahradit. Potřebné úkony jsou sérií jednotlivých kroků léčebného plánu a mají danou cenu. Jenže sestavení plánu je vždy ryze individuální. „Když napíšu, že z nabízených implantát stojí 14 000 korun, tak je to sice pravda, ale na něj teprve přijde korunka a tam jsou další materiálové možnosti s různou cenou.

Implantát také musí držet v kosti a ta může být v pořádku, nebo zčásti chybí a její doplnění se řeší více způsoby, které se opět liší cenou. Kombinací je tolik, že ani u náhrady jednoho zubu implantátem a korunkou nelze říci cenu, pokud neznáme přesně situaci. Její kalkulace je proto vždy indivisuální, může to být 28 000, ale také 50 000 korun,“ upozorňuje doktor Tomeček. U ošetření celých úseků chrupu nebo čelistí může cena šplhat řádově do statisíců korun a ošetření trvá měsíce či roky.