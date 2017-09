Perineální kýla u domácích zvířat. Jak ji poznat?

Pozorujete u svého psa problémy s vyprazdňováním? Všimli jste si otoku u jeho konečníku? Pak by to mohly být příznaky perineální kýly. Perineální kýla (hernie) se vyskytuje především u psů. Vzniká následkem oslabení nebo úplného selhání svalové membrány pánve, tzv. diaphragma pelvis.

Pánevní diagphragmu tvoří svaly po obou stranách tlustého střeva. Jednou z jejich funkcí je udržet břišní orgány a tkáně v břišní dutině, a být tak oporou tlustému střevu a konečníku.



Hlavní důvod oslabení nebo selhání pánevní membrány je v současné době nejasná. Nicméně nejčastěji perineální kýlu doprovází onemocnění prostaty, onemocnění močových cest, průjem a zácpa. Toto onemocnění postihuje především starší nekastrované psy, obvykle ve věku od 7 do 9 let. Ojediněle se s tím setkáváme i u koček a kastrovaných kocourů.

Příznaky a symptomy

Pro zvíře s perineální kýlou je charakteristický otok přiléhající k řitní oblasti na jedné nebo obou stranách konečníku. Kýlu tvoří obsah břišního a pánevního kanálu, jako je rozšířený konečník, prostata, močový měchýř, tuk a tenké střevo. Doprovodné klinické příznaky závisí od orgánu, který tvoří obsah kýly.

K nejčastějším příznakům patří: Zácpa (konstipace), namáhavé vyprazdňování stolice, ztížené močení, neschopnost močit, močová inkontinence, bolestivost břicha, letargie, deprese, nechutenství a změněné držení ocasu.

Diagnostika

Pacienti se známkami otoku přilehlého ke konečníku a trpící výše uvedenými klinickými příznaky, by měli být co nejdříve podrobeni veterinárnímu ošetření. V případě, že obsah perineální kýly tvoří močový měchýř, má pacient snahu opakovaně neúspěšně močit. Může u něj dojít až k převrácení močového měchýře do pánevního kanálu, které následně vede k obstrukci močové trubice a potenciálně k omezení prokrvení močového měchýře. Z důvodu neustávající snahy o tlačení někdy dojde i k výhřezu konečníku.

Uskřípnutí smyčky tenkého střeva v kýle může způsobit významnou bolest a omezení krevního zásobování dané oblasti. V těchto případech je otok v perineální oblasti tuhý a bolestivý. Jedná se o život ohrožující stav, který vyžaduje bezodkladnou stabilizaci.



Rektálním vyšetřením pacienta veterinární lékař zjistí přítomnost nebo nepřítomnost kýly a určí, jestli se jedná o jednostranné nebo oboustranné postižení. Někteří pacienti vyžadují pro toto vyšetření analgosedaci. V případě pozitivního nálezu kýly doporučujeme komplexní vyšetření zahrnující krevní obraz, biochemický profil krve a analýzu moči k určení souběžného systémového onemocnění zvířete.

Pro stanovení obsahu kýly je potřeba provést sonografické a rentgenové vyšetření. Zcela zásadní je určení polohy a velikosti močového měchýře, vyloučení onemocnění prostaty nebo přítomnosti novotvarů.

Akutní chirurgický zákrok je nutný u pacientů s příznaky bolesti břicha, neschopnosti močení a uskřípnutého tenkého střeva.

U koček se perineální kýla vyskytuje ve spojitosti se ztíženým močením a zánětem dolních cest močových a/nebo kálením při megakolonu. U koček většinou není patrný otok v oblasti konečníku. Výskyt perineální kýly u koček je však zřídkavý.

Léčba

Léčba perineální hernie může být buď konzervativní, nebo chirurgická. Konzervativní přístup není obecně příliš neúspěšný pro dlouhodobou léčbu tohoto onemocnění. Doporučujeme ho proto pouze ve fázi přípravy pacienta k chirurgickému zákroku. Předoperační příprava pacienta zahrnuje uvolnění obstrukce močových cest (pokud je přítomná) a léky na změkčení stolice a proti bolesti. Před operací podáváme také antibiotika a intravenózní roztoky.

Chirurgický zákrok se zaměřuje na opravu pánevní membrány a případné přišití tlustého střeva a močového měchýře k břišní stěně, aby se v co největší míře zabránilo recidivě perineální kýly. U každého pacienta doporučujeme při chirurgickém zákroku současně provést kastraci, aby se v maximální možné míře omezilo riziko recidivy.

Po chirurgickém zákroku pacient dostane ochranný límec, léky proti bolesti, širokospektrální antibiotika, změkčovadla stolice a dietu s vysokým obsahem vlákniny. V prvních 2-3 dnech po zákroku lze na snížení bolestivosti a pooperačního otoku přikládat na operovanou oblast studené obklady. Tato opatření jsou zaměřená na snižování bolesti a stresu spojeného s defekací. Navíc pomáhají snížit riziko pooperačních komplikací. V prvních dvou týdnech je vyžadován klidový režim, aby tkáně měly dost času na zahojení.

Prognóza je pro většinu případů dobrá. Avšak v 10-15 % případů může dojít k recidivě kýly během jednoho roku. Prevencí nadměrné aktivity a sebepoškozování operované části těla zvířete může pomoci snížit míru recidiv.

Problém je zřídka pozorován u kastrovaných psů samců, proto se doporučuje jejich časná kastrace, pokud nejsou určeni k chovu.