Pilulka zvýší vytrvalost. Naděje pro nemocné, kteří se nemohou udržovat v kondici

Miliony lidí na celém světě běhají, plavou, jezdí na kole a cíleně tak pracují na své kondici. Pacienti, kterým by lepší fyzická zdatnost výrazně pomohla v boji s jejich chorobou, však tenhle jednoduchý recept často nemohou využít. Brání jim v tom třeba těžce nemocné srdce. Dostávají se do začarovaného kruhu. Nemoc jim nedovolí intenzivnější pohyb a bez cvičení se jejich zdravotní stav dál zhoršuje.



Šanci na lepší vyhlídky jim otevírají výsledky výzkumu mezinárodního vědeckého týmu pod vedením Ronalda Evanse ze Salkova ústavu pro biologické vědy v kalifornském městě La Jolla.

Myší supermaratonci

Myši z Evansovy laboratoře by na zvířecí olympiádě sbíraly ve vytrvalostních závodech vavříny jako na běžícím pásu. Zatímco obyčejná laboratorní myš vydrží běžet zhruba dvě a půl hodiny, Evansovy myši se vyčerpají až po pěti hodinách usilovného běhu. Vděčí za to zásahu do dědičné informace, kterým jim genoví inženýři „přidali plyn“ u jediného genu, jenž je označován jako PPARD.

U člověka by bylo podobné genové vylepšení spojeno s těžko odhadnutelnými riziky a nastolilo by i řadu etických otázek. Proto Evans a jeho spolupracovníci hledali jednodušší cestu ke zvýšení vytrvalosti. Otevřela jim ji molekula s kódovým označením GW1516, která nutí gen PPARD k vyššímu výkonu. Když ji myši užívaly dostatečně dlouhou dobu, jejich vytrvalost se zvýšila o plných 70 procent, a to bez jakéhokoli tréninku.

„Cvičení aktivuje gen PPARD, ale my jsme ukázali, že můžete dosáhnout stejného efektu i bez fyzické námahy. To znamená, že můžete bez většího úsilí zvýšit svou vytrvalost na stejnou úroveň jako někdo, kdo trénuje,“ shrnuje Evans výsledky nové studie publikované v předním vědeckém časopise Cell Metabolism.



Tuky, nebo cukry?

Vytrvalostní trénink podléhá pevným zákonitostem. Svaly potřebují pro práci spoustu energie a tu mohou získávat pálenímdvou zcela odlišných pohonných hmot – cukrů a tuků. Rozhodující je pálení cukrů. Když se jejich zásoba v těle dlouhodobou námahou vyčerpá a jejich hladina v krvi poklesne pod kritickou hodnotu, nepomůže člověku sebesilnější vůle. I špičkově trénovaný profesionál pak selže a jeho šance na vítězství či rekord jsou rázem v troskách.

Organismus nutně potřebuje cukry pro udržení základních životních funkcí. Pokud jejich zásoby námahou vyčerpá, ocitá se v ohrožení v první řadě mozek, který je na přísun energie extrémně náročný. Vytrvalostním tréninkem se svaly zařizují na spalování tuků. Ve svalech se zvyšuje podíl buněk, které jedou přednostně právě na tohle palivo. Trénink přináší i další adaptace. Tvoří se hustší síť cév, aby byly svaly lépe zásobeny kyslíkem. Přibývá mitochondrií – tělísek, která v buňkách vyrábějí energii.

Když vědci z týmu Ronalda Evanse zvýšili laboratorním myším aktivitu genu PPARD podáváním chemikálie GW1516, nepozorovali u nich žádnou z těchto změn navozených tvrdým tréninkem. Přesto myši při vytrvalostních testech podávaly výkony za hranicemi běžných možností. Projevily se u nich i další obvyklé přínosy zvýšené fyzické zdatnosti. Byly odolnější k tloustnutí. Jejich tkáně lépe reagovaly na hormon inzulin, což je změna, která by významně ulevila všem, kdo trpí cukrovkou druhého typu. Při této nemoci, postihující nejčastěji lidi s nadváhou, sice slinivka produkuje dostatek inzulinu, ale organismus je k jeho povelům hluchý.

Zvyšování vytrvalosti tréninkem připisovali vědci narůstající schopnosti organismu nahrazovat při výrobě energie cukry tukem. Podrobnosti tohoto odklonu od cukrů a příklonu k tukům však zůstávaly záhadou. Evans se svým týmem odhalil, že tu gen PPARD hraje poněkud jinou roli, než jakou mu vědci doposud připisovali.

Ušetřené cukry

V reakci na podání GW1516 mění v myším svalu svou aktivitu bezmála tisícovka genů. Některé „přidávají plyn“, jiné naopak „šlapou na brzdu“. Podle očekávání patřily ke genům pádícím zvýšeným tempem ty, které jsou důležité pro výrobu energie pálením tuků. K těm, které na výkonu naopak ubraly, se překvapivě řadily geny rozhodující o spalování cukrů. Organismus při námaze zpočátku spaluje přednostně cukry, protože náběh výroby energie z tuků je pomalý. Gen PPARD však cukry šetří, aby zůstaly v rezervě pro práci mozku.

„Naše studie dokazuje, že spalování tuků samo o sobě není to, co zajišťuje vytrvalost. Je to jen úsporné opatření pro šetření glukózou,“ říká člen výzkumného týmu Michael Downes.

Zjednodušeně řečeno, vytrvalost není dána přímo schopností spalovat tuky, ale schopností udržet při námaze hladiny cukru nad kritickými hodnotami. A je do značné míry jedno, jakým způsobem toho dosáhneme.

Vytrvalci si pomáhají třeba tím, že si dva až tři dny před závodem dopřávají potraviny bohaté na cukry, například těstoviny, rýži nebo pečivo. Předzásobí tak svaly cukry, které se tam uloží do zásobního glykogenu. Při vlastním výkonu jim pak tahle rezerva zajistí, že jim hladiny cukru neklesnou na tak nízkou úroveň, aby to omezilo jejich vrcholný výkon. Evans a Salkův ústav nyní jednají s předními farmaceutickými firmami o přípravě prvních klinických zkoušek, v nichž by léky stimulující gen PPARD užívali lidé, kteří potřebují zvýšit fyzickou kondici, ale v cvičení jim brání závažné zdravotní problémy. Do budoucna by mohly tyto léky pomáhat lidem při léčbě obezity nebo pro zvýšení kondice před náročnými operacemi a po nich.

Některé farmaceutické firmy už testovaly samotný GW1516. Zkoušky však předčasně ukončily poté, co se u pokusných zvířat objevil zvýšený počet případů nádorových onemocnění.

Vyskytly se případy, kdy touto látkou dopovali sportovci. Evans proto poskytl Světové antidopingové agentuře spolehlivé testy k jejímu odhalení a teprve potom zveřejnil první výsledky výzkumu své laboratoře.