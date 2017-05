Pití má u nás image chlapáctví, říká odborník. Proč je nebezpečný?

LN Podle statistik podléhají muži závislosti na alkoholu častěji než ženy. Čím to je?

Statistická čísla byla v minulosti trochu zkreslená tím, že se o ženských závislostech moc nemluvilo. Ale je pravda, že mužů závislých na alkoholu je u nás stále víc než žen. Souvisí to mimo jiné s mírou společenské tolerance. Kouření u žen například nebere česká společnost v současné době jako morální poklesek. S alkoholem je to však jiné. Když se muž, který o víkendu vezme rodinu na chalupu, na párty opije, všichni kolem něj to tolerují. Pokud se ale podobná věc přihodí ženě, vzbudí to obvykle pozdvižení.

LN Co bývá nejčastější příčinou nadměrného pití u mužů?

Ve hře je spousta faktorů: od genetiky až po výchovu. Poměrně silná je ale spojitost s dospíváním, kdy se kluci začínají stávat muži a hledají atributy mužství. A právě v tomto období na ně mívají velký vliv různé kampaně, které podporují mužské pití. Jedna taková momentálně běží na Slovensku. Chlap výrazně mužného vzhledu drží na billboardu sklenici a říká: „Takhle si dělají selfie dospělí.“ Jinak řečeno, tahle kampaň tím nejvulgárnějším způsobem sděluje, že alkohol je odznakem opravdového chlapa. Kdyby přišel někdo a vykládal, že heroin není zase až tak špatný, a kdo ho začne užívat, bude víc chlapem, nikdo mu asi věřit nebude. Pití má ale u nás image chlapáctví. S pravidelným popíjením tak řada kluků začíná už v teenagerovském věku, zejména pokud jejich táta doma také pravidelně pije.

LN Dá se tomu nějak předejít?

Závislost na alkoholu má ve srovnání s mnoha jinými typy rizikového chování naštěstí relativně velkou preventabilitu. Problém ovšem je, že mnohé preventivní programy, které používáme, nejsou moc efektivní. Pouhé sdělování informací na nikoho nezabírá. Na muže pak navíc platí jiný typ prevence než na ženy. Řadu vědomostí dnes kluci získávají prostřednictvím internetu, kde se někteří autoři odvolávají na zahraniční vědecké časopisy. Ale když si dáte tu práci, zjistíte, že to ve skutečnosti žádné vědecké časopisy nejsou anebo jsou zcela druhořadé kvality. Leckteré na internetu publikované studie o prospěšnosti alkoholu na lidský organismus navíc sponzoruje alkoholový průmysl. Schopnost vyhodnotit informace a udělat si z toho nějaký závěr je přitom v naší populaci obecně velmi nízká.

LN Pomohlo by třeba pozvat teenagerůmna besedu alkoholika, který se léčí ze závislosti?

Zastrašování není to pravé a je málo účinné. Když začnete teenagerům povídat, jak mohou skončit, když budou hodně pít, má to paradoxně leckdy úplně opačný účinek. Na muže se navíc nesmíte dívat prizmatem vzdělaného člověka, který bydlí ve velkém městě. Ale přesto je, jak se zdá, dokážeme oslovit v celém spektru. Když například přijdou na rockový koncert a trochu se pobaví, celkem bez problémů zajdou i do stanu, kde jim něco povíte o rakovině varlat nebo o závislosti na alkoholu. Sáhnou si na umělá varlata nebo prsa a vidíte, že se dobře baví a současně vás vnímají a reagují na vás. Docela dobrý úspěch mívají třeba i různé provokativní akce, jako je třeba Suchej únor.

LN Co se pod tímhle názvem skrývá?

Letos jsme ve spolupráci s Ligou otevřených mužů (LOM) už počtvrté vyzvali muže, aby se po celý únor vzdali pití alkoholických nápojů. Účastníky nijak neregistrujeme, přihlásit se k této kampani mohou prostřednictvím Facebooku. Jejich počet rok od roku roste. Loni bylo přihlášených 2000 mužů a letos už 3200. Suchej únor je skvělou příležitostí, jak zviditelnit téma nebezpečí závislosti na alkoholu, dostat je do veřejné diskuse a upozornit na tento problém. Samozřejmě ten měsíc sám o sobě mnoho nezmění, ale vede k reflexi, dává šanci zkusit si to bez pití.

LN Někteří kardiologové ovšem říkají, že malé množství vína prospívá srdci a cévám. Souhlasíte s tím, že úplná abstinence není právě ideální?

Co platí pro určité specifické skupiny a za specifických podmínek, to neplatí vždy a pro všechny. A alkohol navíc nemá vztah jen k srdci, ale i k dalším orgánům. Malé množství červeného vína tedy možná srdci prospívá, ale zároveň může zvýšit riziko poškození jater i vaši šanci, že později onemocníte například onkologicky. A stále také platí, že alkohol je nervovým jedem. Každý si může vybrat a každý tu volbu má a nese si za ni zodpovědnost.

LN Co všechno může mít alkohol na svědomí?

Poškozuje nejen játra a nervovou soustavu, ale může způsobit i psychické problémy nebo oslabit imunitu. S jeho pitím roste riziko nádorových onemocnění, například slinivky břišní, prostaty nebo kůže. Podle statistik na následky pití alkoholu ročně zemře asi 5000 českých mužů.