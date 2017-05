Plešatí muži nahrazují Istanbulu ubývající turisty

Je jich tam 300 a vyhledávají je lidé z celého světa, zejména ale z Blízkého východu. V turecké megapoli najdou zkušené chirurgy, špičkovou technologii a slušné ceny. Istanbul se stal magnetem pro lidi, jež trápí pleš. Pobyt většinou využijí i k návštěvě památek, a pomáhají tak sektoru poznamenanému zhoršenou bezpečností situací země.



„Já jsem přijel kvůli vlasům, ale i kvůli turistice. Turecko má v otázce vlasových transplantací výbornou pověst,“ říká Džamíl, který už má za sebou zákrok na jedné z istanbulských klinik. Z téhož důvodu se do Istanbulu vydal i saúdský Arab Fajsal, který následoval svého strýce. „Rozhodl jsem se, když mi rychle začaly vypadávat vlasy. Začal jsem mít pleš, tak jsem volil implantáty,“ řekl Fajsal.

Není možné nevšimnout si mužů s pořezanými lebkami a zakrvácenými obvazy na obhlídce istanbulských památek. Obyvatelé Istanbulu se tím baví a navrhují, aby se zafačovaná hlava stala novým symbolem města.



Sektor cestovního ruchu v Turecku těžce poznamenalo několik atentátů i loňský pokus o převrat, avšak nic z toho podle všeho neovlivnilo zájem o vlasové transplantace.

Talip Tastemel, ředitel kliniky Expert, specializované na náhradu vlasů, se domnívá, že důvodem je kvalita zákroků a výhodná cena. „Estetická chirurgie a vlasová náhrada se v Turecku rychle rozvíjejí. Pacienti si zde službu zaplatí ve vysoké kvalitě za čtvrtinu normálních cen,“ řekl Tastemel.

Zákrok, hotel i turistický program

Pro cizince nabídka často zahrnuje kromě zákroku také pobyt v hotelu a turistický program. „Mnoho klinik nabízí kompletní službu - zákazník si musí obstarat jedině letenku do Istanbulu, o zbytek se postarají kliniky,“ řekl Tastemel. Za třídenní pobyt a transplantaci zaplatí lidé v Istanbulu v průměru 1200 eur (32 000 Kč). V Evropě by za něco podobného museli počítat s 6000 eury, na Blízkém východě pak s 5000 dolary (122 000 Kč).



Podle konzultanta z tureckého svazu zdravotní turistiky Emreho Aliho Kodana v Turecku každý měsíc podstoupí transplantaci vlasů až 5000 cizinců. Většina z nich je z blízkovýchodních zemí, zejména ze států z oblasti Perského zálivu. Podle Kodana roste zájem i v Řecku, Itálii a Rusku. Pro letošek se počítá s desetiprocentním nárůstem zájemců o náhradu vlasů. „Je reálné počítat až s 6500 pacienty měsíčně,“ soudí Kodan. „I když je cestovní ruch v Turecku na sestupu, čísla lékařské turistiky z roku 2016 ukazují nárůst o pět procent,“ řekl Kodan.

V případě náhrady vlasů zákrok spočívá v odebrání pacientových vlasů z míst, kde ještě rostou, a jejich implantaci na místa holá. Operace trvá osm až deset hodin a ve srovnání s jinými metodami estetické chirurgie je považovaná za nejméně rizikovou.

Vlasy, auta a hodinky

„Svěříte-li se do rukou té správné kliniky a lékaře a použije-li se správná technologie, můžete počítat se stoprocentním úspěchem,“ ujistil Tastemel. Množství klinik v Istanbulu ale ztěžuje orientaci v kvalitě jednotlivých pracovišť. Džamíl pracuje jako lékárník a vyzkoušel už několik technik, aby zastavil padání vlasů. Ani jedna nefungovala. „Přijít o vlasy v tomto věku podstatně ovlivní vzhled. Takže začnou-li ti vlasy padat, snažíš se to vyřešit,“ řekl Palestinec.



Tastemel vnáší do věci vlastní pohled: „Muži toho nemají k dispozici mnoho, aby se ukázali. Často jsou to auta, hodinky, vlasy. A když vlasy začnou padat, je to, jako by ti něco brali. Je-li možnost je obnovit, jdeš do toho.“