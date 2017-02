Plný jógový dech pomáhá zahnat napětí, říká psychoterapeut

LN Jak jste se dostal k józe?

Asi v patnácti letech jsem zjistil, že mi diskotéky a podobné zábavy nic neříkají, a začal jsem hledat něco smysluplnějšího. Právě v té době mě zaujala knížka o józe. První kurz, na který jsem se přihlásil, byl pro mě ale velkým zklamáním. Cvičitel nás totiž hned na první hodině postavil na hlavu a to velmi silově. Ale pak jsem se v dalším kurzu seznámil se systémem Jóga v denním životě a díky tomu našel konečně to, co mě dodnes naplňuje.

LN Co vám tedy jóga dala?

Výrazně ovlivnila skoro všechno, čeho jsem v životě dosáhl. Ať už v soukromém nebo pracovním životě. Mé povolání je poměrně stresující a často spojené s lidským utrpením. Jóga mi pomáhá se s tím srovnat. Klienti dokonce někdy říkají, že se v mé přítomnosti cítí hned klidnější.

LN Doporučujete cvičení i svým klientům?Pracuji v zařízení, které se věnuje psychosomatickým onemocněním, tedy takovým, u nichž psychika ovlivňuje zdravotní stav těla. Myslím, že pro naše klienty je jóga přímo ideální. Už proto, že pomáhá harmonizovat mentální, tělesné i sociální funkce. Proto jim jógu doporučuji a v omezených podmínkách, které mám, s nimi i cvičím koncentraci, dechová cvičení a relaxaci.

LN Dá se pomocí jógy bojovat se stresem?

Stresu se nevyhnete, záleží však na tom, jak rychle se s ním umíte vypořádat. Ve stresové situaci se vám začne do krve vyplavovat velké množství cukru, tuku, včetně cholesterolu, stresových hormonů, cévy se zúží, čímž se zvýší krevní tlak a sníží se imunita a regenerace tkání. Jinak řečeno právě stres je klíčovým faktorem při vzniku psychosomatických onemocnění. A jóga je podle mého názoru jedním z nejlepších nástrojů, jak udržovat tělo i mysl pružnou.

LN S jakými problémy k vám klienti nejčastěji přicházejí?

Pracuji jako psychoterapeut a zároveň jako kouč. Poměrně často ke mně přicházejí vysocí manažeři se syndromem vyhoření, kteří trpí dlouhodobou a nadměrnou stresovou zátěží, jež mimo jiné negativně ovlivňuje schopnost rozhodování, kreativitu a inovativní myšlení. V souvislosti s tím často selhávají v rodině i v zaměstnání. Ze všeho nejdříve jim proto nabízím relaxaci a práci s dechem.

LN Proč záleží právě na správném dýchání?

Ve stresu člověk dýchá jen povrchně. Pokud se tedy chcete uvolnit, musíte se naučit dýchat do celého těla, jinak řečeno zvládnout plný jógový dech. S jeho pomocí se dá totiž velice dobře ovládat autonomní nervový systém, který řídí například činnost srdce, plic, žaludku, močového měchýře či cév, a je zodpovědný za stresovou reakci či naopak relaxaci.

LN Vzpomněl byste si na některého ze svých klientů, kterému jóga výrazně pomohla?

Právě nedávno za mnou přišel jeden extrémně výkonově nastavený manažer, který pracoval šestnáct hodin denně. Nestíhal se věnovat rodině ani dětem a dvakrát ho rovnou z práce odvezla rychlá záchranná služba. Postupně se naučil nejen správně pracovat s dechem, ale zvykl si i pravidelně cvičit doma jógu, a jeho život se začal neskutečně měnit.

LN Jak?

Uklidnil se a najednou mu v podnikání začaly vycházet věci, o které by jindy musel tvrdě bojovat. V práci se přestal ke svým podřízeným chovat direktivně a naučil se jim víc naslouchat. Vrátil se také k létání, svému koníčku z mládí, na který neměl do té doby čas. A podařilo se mu i dokončit dlouho odkládanou rekonstrukci domu. Určitě to nebylo jen jógou, ale možná právě díky ní se naučil trochu jinak dívat na svět, přemýšlet o tom, jak věci fungují a jak v tom světě funguje i on sám.

LN Čím to, že najednou dokázal zvládnout práci rychleji a ještě měl čas na koníčky a rodinu?

V práci jsme obvykle příliš dlouho proto, že nedokážeme odlišit, co je a co není podstatné. Musíme si proto nejprve stanovit priority ve svém osobním životě. Když jsme schopni si pojmenovat své osobní životní priority, dokážeme si i lépe rozdělit svůj čas mezi práci a osobní život. Tak abychom byli v zaměstnání jen po nezbytně nutnou dobu a ještě nám zbyl prostor uskutečnit své životní sny. Manažerovi, o kterém hovořím, se to nakonec povedlo.

LN Slyšela jsem, že Indové cvičí jógu i v práci. Je to pravda?

V Indii je to opravdu poměrně běžné a určitě by to šlo i jinde. V Evropě se v poslední době začíná stále častěji hovořit o tom, že by firmy měly věnovat větší pozornost tomu, zda jejich zaměstnanci nejsou příliš přetěžováni a mají dostatek času na relaxaci. Podle nejnovějších výzkumů je totiž v Evropské unii stres třetím nejdůležitějším faktorem snižujícím výkonnost pracovníků. A druhým nejčastějším faktorem, který má na svědomí absence delší než čtrnáct dní. Fakta jsou známá, zbývá tedy jen to, aby se s nimi majitelé firem naučili pracovat.