Po celém světě přibývá obézních lidí včetně dětí, upozornili vědci

Obézní dítě - ilustrační | foto: Shutterstock

NEW YORK V bohatých i chudých státech přibývá otylých lidí, a to zejména mezi mladšími ročníky. Nadváhou už trpí přibližně desetina světové populace. Upozornila na to nová studie v odborném časopise New England Journal of Medicine. S obezitou je spojeno zvýšené riziko cukrovky a dalších zdravotních potíží.

Výzkum se zaměřil na 195 zemí a sledoval změny od roku 1980 do roku 2015. V této době se v 73 státech počet otylých více než zdvojnásobil a rostl i v dalších zemích.

Za bolest zad může nedostatek pohybu, stres a obezita, říká lékařka Podle vědců šlo před dvěma lety mezi obézní zařadit přes 107 miliónů dětí a 603 miliónů dospělých. Ve skupině mladistvých a mladých dospělých se výskyt nadváhy ztrojnásobil v Číně, Brazílii a Indonésii.

V roce 2015 souviselo s otylostí celosvětově kolem čtyř miliónů úmrtí. Obezita zvyšuje riziko cukrovky, srdečních chorob, nemocí ledvin i rakoviny. Šířící se nadváha proto podle autorů studie představuje globální zdravotní problém. V Česku trpí obezitou kolem 20 procent žen i mužů, vyplývá z únorových údajů Českého statistického úřadu. Otylost vykazuje zhruba čtvrtina patnáctiletých chlapců a 13 procent stejně starých dívek. Počet dětí s nadváhou se tak za posledních 15 let výrazně zvýšil a její úroveň dosáhla nového maxima. Upozornila na to v květnu zveřejněná zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO). Šíření obezity způsobují hlavně nedostatek pohybu a špatné stravovací návyky. Nadváha také podle WHO postihuje častěji děti z chudších rodin. U otylých dětí je vysoká pravděpodobnost, že takovými zůstanou i v dospělosti.