Po knihtisku druhý největší objev. Jak vznikla propiska?

Evropané už nějaký ten pátek používali k psaní na papír plnicí pero, když si americký absolvent Harvardovy univerzity John Loud vysnil psací nástroj, který tolik nepouští inkoust a nezanechává kaňky. V roce 1888 si nechal patentovat pero s hrotem, do kterého byla zabudovaná kulička, na niž umístil nádobku s inkoustem.

Otáčením na sebe kulička vázala inkoust a přenášela jej na plochu při psaní. Jenže jeho vynález postrádal jemnost, kterou vyžaduje psaní na papír, a dal se využít pouze na drsnější materiály, jako je kůže nebo dřevo. Lidé proto zůstali věrni spolehlivým, i když stále špinícím plnicím perům – a Loudův patent vypršel.



To však neznamenalo, že by se ostatní vynálezci vzdali myšlenky na čistší pero. V následujících desetiletích se pokoušeli vymyslet funkční nástroj na Loudově principu. Podařilo se to až maďarskému novináři Lászlóovi Bíróovi, který využil dřívějšího nápadu s kuličkou v hrotu pera a zároveň svého poznatku – totiž že při tisku novin se používá barva, jež oproti inkoustu v plnicím peru rychle usychá a neroztírá se. Spolu se svým bratrem Györgyem, chemikem, vyvinul hustší a rychleji schnoucí inkoust, který držel nejen na papíře, ale také na látce či plastu.

Svůj nápad si patentoval roku 1938 ve Velké Británii. Záhy musel kvůli svému židovskému původu utéct z Evropy a usadil se v Argentině, kde se pustil do výroby své propisky. I když se ještě potýkala s občasným únikem inkoustu, přilákala značnou pozornost a Bíró začal vydělávat na prodeji licencí. Přesto nebyl tím, kdo na propisce nejvíc vydělal. Tím byl zřejmě americký podnikatel Milton Reynolds, který na Bíróovo pero narazil při svých cestách a okopíroval ho. Provedl však tolik úprav, že nemusel platit za využití Maďarova patentu, a během jediného týdne v říjnu 1949 prodal desítky tisíc kusů. Ale i on po pár letech podnik zavřel.

Ve stejné době spustil výrobu nového modelu propisky francouzský podnikatel Marcel Bich, který si poctivě koupil licenci na Bíróův vynález a vylepšil jej tak, že se mu podařilo skoncovat s kaňkami jednou provždy. Jeho propisky se staly celosvětovým hitem, prodávaly se jich stovky milionů kusů a v obchodech je najdete dodnes. Tečka.