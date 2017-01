Počet diabetiků raketově stoupá, cukrovka se však nyní dá lépe zvládat

Na rozdíl od předchozích let je však možné lépe udržet nemoc na uzdě. A to díky účinné léčbě i moderním pomůckám, které mají dnes již diabetici k dispozici. Ale ne vždycky je opravdu používají tak, jak by měli. Dost velké problémy mívají se zdravou životosprávou, která k úspěšné léčbě také patří.

Utajení diabetici

Počet českých diabetiků s největší pravděpodobností už dnes přesahuje milion. Podle odborných odhadů totiž spousta Čechů cukrovku má, ale doposud o tom neví. Donedávna k nim patřil i dnes osmnáctiletý Jan Václavík.

Před dvěma lety začal náhle hubnout, přestal mít chuť k jídlu, pil velké množství vody a byl neustále unavený. Problémy zpočátku přičítal zvýšené fyzické aktivitě, do nemocnice ho dohnalo až rychlé zhoršení zdravotního stavu. Lékaři mu tehdy naměřili více než šestinásobně vyšší hodnotu glykémie, tedy hladiny cukru v krvi, než je běžné u zdravého člověka. Nebylo tedy nijak obtížné určit, že pacient trpí diabetem 1. typu. Autoimunitním onemocněním, při kterém tělo začíná napadat vlastní buňky produkující inzulin.

„V té době jsem o této nemoci nevěděl vůbec nic,“ přiznává Honza. „Proto jsem začal shánět veškeré dostupné informace.“

Zejména si však musel zvykat na to, že je třeba dodržovat určitá pravidla. Především jíst pravidelně a čtyřikrát denně si v jasně daných intervalech píchat inzulin. Do podobné situace se rozhodně nedostal jenom on sám.

„Nízkou informovanost laické veřejnosti potvrdil i průzkum uskutečněný loni na jaře v rámci Světového dne monitoringu diabetu,“ říká Jarmila Jirkovská z Diabetologického centra Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Společnost Promedica Praha Group při té příležitosti uspořádala edukativní akci Hlídej si své zdraví. Účastníkům rozdala mimo jiné dotazníky, jež měly za úkol prověřit jejich znalosti o cukrovce. Na otázky odpověděla téměř tisícovka lidí, mezi nimiž bylo i 22 procent diabetiků.