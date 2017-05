Pohled do černé díry. Výstava přiblíží i její vliv na lidské tělo

Výstava stála podle organizátorů zhruba 300 000 korun. „Jsme trošku limitovaní rozpočtem. Myslím, že v rámci peněz, které jsme za to dostali, jsme to vytěžili docela hodně,“ řekl jeden z organizátorů výstavy z Astronomického ústavu Akademie ČR: Podle něj je v rámci galaxie, ve které je Země, podle teoretických výzkumů okolo 100.000 černých děr. Vědci jich ale zatím objevili jenom několik, do 35.



Černé díry nejde podle ústavu téměř prakticky vidět přímo, proto se pozoruje hmota pohybující se v těsné blízkosti těchto objektů. Ta buď krouží kolem nich, padá na ně, nebo je vyvrhována z jejich okolí a může odhalit jejich vlastnosti.

Černá díra je tak hmotná, že její gravitační pole nemůže v určité oblasti časprostoru opustit žádný objekt, včetně světla.