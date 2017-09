Policisty pověřené ochranou Macrona odbyli jablky a sušenkami

NANCY Stovky policistů pověřených hlídkovat v místech, která v pondělí navštívil francouzský prezident Emmanuel Macron při příležitosti zahájení školního roku, překvapilo skromné občerstvení, kterého se jim dostalo.

Pro každého muže, jenž byl na nohách ve službě trvající i více než deset hodin, bylo k dispozici jedno jablko, balíček čtyř sušenek, láhev s půl litrem perlivé vody a krabička džusu. S odvoláním na policejní odbory o tom informoval list L’Est républicain.



Policisté nasazení v oblasti města Forbach na severovýchodě země od 03:30 do 17:00 se dočkali svačiny zhruba kolem 10:00 a až do konce služby už nic jiného nedostali.

„Když jsme zjistili, že to je jediné jídlo, které jsme měli dostat, mysleli jsme si, že to je vtip,“ poznamenal jeden z policistů. „Pokud by v balení byl alespoň jeden sendvič, mohla být pilulka méně hořká, zvlášť když jsme nemohli opouštět svoje stanoviště, abychom si šli koupit něco k jídlu,“ dodal.

Fotografie svačiny kolovala na sociálních sítích a vyvolala škálu reakcí od ostrého odsouzení po hořké vtipkování, že úřady si patrně policii spletly s prvňáčky. Policejní odbory upozorňují, že hlídkující policisté mají za služební cestu mimo pracovní působiště nárok na stravné ve výši 15,25 eur (přes 400 Kč).