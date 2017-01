Polsko chce s Českem uspořádat v Krkonoších zimní olympiádu. Češi o ničem neví

Nejbližší zimní olympiáda se uskuteční již příští rok v jihokorejském Pchjongčchangu. Olympijská pochodeň se poté na asijském kontinentu zdrží až do roku 2022, kdy hry uspořádá čínský Peking, mezitím jsou naplánovány ještě letní hry v japonském Tokiu. Po asijském turné se ale s velkou pravděpodobností vrátí zpět do Evropy, kde by se o jeden ze zimních termínů ráda ucházela dvě polská města Sklářská Poruba a Karpacz.

„Nastal čas o našich plánech říct nahlas. Dlouho jsme diskutovali o tom, jak zařadit naše sportovní centra mezi světovou elitu a přišli jsme s něčím šíleným. Chceme, aby se za třináct let objevili v Krkonoších nejlepší sportovci světa,“ řekl nejstaršímu polskému sportovnímu deníku Tomasz Stanek, předseda výboru pro sport a cestovní ruch v pětitisícovém městečku Karpacz.

Právě v tomto lyžařském středisku a 30 kilometrů vzdálené Sklářské Porubě by se měla uskutečnit převážná část disciplín. Sportovní zápolení by se nadále odehrálo i v polských městech Jelenia Góra či Szczyrk, zasáhnout by ale mělo podle polských představ i do Česka. Namátkou do Harrachova, Špindlerova Mlýna, Liberce nebo Prahy, kde by se uskutečnil závěrečný ceremoniál.

S Čechy nikdo nemluvil

Polská strana údajně už i jednala s předsedou Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřím Kejvalem. Ačkoliv podle deníku byli Češi nejprve skeptičtí, postupně změnili názor a této myšlence se naklonili. Zástupci ČOV se však podle svého vyjádření žádných jednáních neúčastnili.

„Předsedu ČOV Jiřího Kejvala v této věci nikdo nekontaktoval. Vzhledem k tomu, že o iniciativě nemáme žádné informace, neradi bychom ji blíže komentovali,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí spolku Marek Brodský.

Levné hry

Hlavní výhodou prezentace, kterou chtějí polští zástupci na jaře odeslat do sídla Mezinárodní olympijského výboru ve švýcarském Lausanne, je především ohled na ekologii. Díky tomu by měli docílit i nízkých nákladů na přípravu a právě uspořádání levných her je pro Poláky prioritou.

Přípravy olympijských her v Krkonoších by podle prvotních odhadů měly vyjít na 150 miliard zlotých (zhruba 930 miliard korun), samotná kandidatura by přitom měla stát 250 milionů zlotých (přibližně jeden a půl miliardy korun). Pro srovnání: do nejdražší zimní olympiády v histori v Soči 2014 investovali Rusové přes bilion korun.

Historický přelom

Od roku 1896, kdy se baron Pierre de Coubertin zasloužil o založení moderních olympijských her, se dosud uskutečnilo 28 letních a 22 zimních her. O medaile se soutěžilo ve 26 zemích na pěti světových kontinentech. Ve více než stoleté historii se ale olympiáda v Polsku nebo České republice nikdy nekonala.

Poláci nejvážněji usilovali o sportovní svátek v roce 2006, kdy s kandidaturou neuspělo Zakopane. Praha, která se zajímala o pořádání letních her v roce 2016, se mezi oficiální kandidátská města ani nedostala.

Kdyby se polsko-český projekt opravdu uskutečnil a hry v Krkonoších se konaly, stalo by se tak vůbec poprvé v historii, kdy by olympiádu společně uspořádaly dvě země. Mezinárodní olympijský výbor pořadatele her v roce 2030 oznámí za šest let.