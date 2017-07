Polsko má nového hrdinu: kočku, anebo kocoura

VARŠAVA Znesvářené Polsko, rozdělené na přívržence a odpůrce vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), si našlo nového hrdinu, ke kterému vzhlížejí obě strany. I když jedna zbožně a druhá spíše ironicky. Hrdinou či hrdinkou dne se stala kočka či možná kocour předsedy PiS Jaroslawa Kaczyńského.

Během jedné z demonstrací proti kontroverzní soudní reformě se před Kaczyńského vilkou ve varšavské čtvrti Žoliborz sešly stovky odpůrců PiS s transparenty požadujícími „Svobodné soudy“, anebo posmívajícími se „Všemocnému Jarkovi“ a „Napoleonovi z Žoliborze“.



„Nepočítáme, že Kaczyński vyjde, ale musí nás slyšet,“ prohlašoval jeden z mladých Varšavanů, zatímco další křičeli „Ústava, ústava!“. Do toho dorazili Kaczyńského přívrženci s církevními písněmi na rtech. Hádky mezi oběma tábory zarazilo až odhrnutí záclony. „Je tam!“ ozval se dav. V okně se však neukázal politik, ale černá kočka.

„Sláva kočce!“ zaznělo z ulice. „Chce se přidat! Osvoboďte kočku! Je na naší straně,“ volali demonstranti. „Začali skandovat ‚Kaczyński, nikdo tě nemá rád!‘ A v tom se objevil On - první kocour (anebo první kočka) republiky. Vážně,“ napsal na sociální síti očitý svědek.



„Kočka Jaroslawa Kaczyńského sama odhodlaně čelila totální opozici,“ líčila provládní Polská televize. „Kočka se stala nezpochybnitelným hrdinou celé demonstrace,“ usoudil server Wpolityce.pl. Prý na tom není nic divného, když „předsedova kočka je moudřejší než celá opozice“, jak tvrdil jeden z příznivců PiS. „Nejspíše to byl Czaruś, ale nelze vyloučit, že to byla Fiona,“ odhadl opoziční list Gazeta Wyborcza a dodal, že mazlíček pána domu vydržel sledovat demonstraci z okenního parapetu až do konce. „Je to prostě němý svědek dějin. Škoda, že tak smutné historie,“ prohlásila postarší žena.

Čtyřnozí společníci v domácnosti zapřisáhlého starého mládence od počátku budí velký zájem. Internetový vyhledávač na příslušný dotaz nabídne čtvrt milionu odpovědí. O mazlíčka se zajímá bulvár i seriózní média.

Nejstarší snímky Kaczyńského pózujícího s kočkou - a překvapivě i s úsměvem - pocházejí z poloviny 90. let; je na nich ve společnosti bílého kocoura jménem Buš, který si liboval v polehávání v politikově čepici. Nejproslulejším se ale stal Bušův nástupce Alik, obyčejný pruhovaný a vyhublý nalezenec, kterému tvrdý politik zaplatil péči prvotřídních veterinářů i komplikované operace a pojmenoval po dědečkovi. „Byl jedinou bytostí na světě, která směla Kaczyńského beztrestně drápat a kousat,“ napsal svého času list Fakt. Alik totiž dával radost z pánova příchodu najevo tím, že se mu zakousl do lýtka - a nepustil. Dokud mu neselhaly ledviny.

Podivínka Fiona

Po letech Alika nahradil nový svěřenec z útulku - ze kterého se kupodivu vyklubala kočka, podivínka Fiona, která podle Kaczyńského nepije mléko, ale vodu. A pánovi aportuje kuličky hroznového vína. Každý večer, jak se svěřil šéf PiS. Fiona sice vládne domu, ale má konkurenty: tuláka Felikse, který ve skutečnosti patří sousedce, a Czaruše, kterého kdesi našli předsedovi bodyguardi.

Vládní televize se počátkem roku ptala Poláků, zda dávají přednost předsedově kočce, anebo vůdcům opozice. V této anketě kočka vyhrála o 98 procentních bodů.