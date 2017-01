Polští fanoušci chtějí Tomu Hanksovi darovat „malucha“

Důvodem k veřejné sbírce v „rodišti“ polských fiátků, jihopolském městě Bielsko-Biala, se stalo foto na twitteru, kde se Hanks pochlubil „maluchem“ jako svým vzrušujícím novým vozem.



I'm so excited about my new car!! Hanx. pic.twitter.com/rNelj4qj9v — Tom Hanks (@tomhanks) 2. listopadu 2016

„Už máme pro Toma Hankse vhodného malucha, z roku 1974. Mohl být nanejvýš z roku 1975, protože jinak by skončil jen v hercově garáži. Ale auta z roku 1975 a starší jsou v USA už veteránská a lze s nimi jezdit po silnicích,“ řekla televizi TVN 24 Monika Jaskólská, která přišla s nápadem obdarovat hollywoodskou hvězdu, a tím se zároveň postarat polskému městu a polským výrobkům o reklamu. „Dodáme mu ho až do domu,“ slibuje dáma, která už sehnala sponzora, slibujícího zajistit leteckou přepravu „malucha“ z jihu Polska až do Los Angeles.



Fiat 126p se v zdejší továrně vyráběl od roku 1973, ale exempláře z prvních ročníků se prý dají spočítat na prstech: většinou už zmizely a zbývající jsou pečlivě opatrovaným rodinným pokladem. Vhodný, jen mírně zrezivělý typ se podařilo najít v Suwalkách za 8500 zlotých (asi 52.000 Kč), což je prý naprosto fantastická cena za takový unikát. Teď už jen zbývá sehnat dalších 30.000 zlotých (asi 185.000 Kč) na kompletní renovaci, ale jednání s dalším potenciálním sponzorem jsou prý na dobré cestě.

Jaskólská již jednou slavila s podobnou akcí úspěch, když sesbírala 50.000 zlotých (asi 300.000 Kč), které posloužily k nákupu rozkládacích křesel do místní dětské nemocnice. Když se tam totiž před třemi lety zotavovala z porodu dvojčat, zjistila, že u nemocných dětí musí jejich matky spát na podlaze.

Podobný model se má uplatnit i při dárku pro Hankse: pokud se podaří obstarat auto, jeho opravu a dopravu do USA zadarmo, všechny peníze z veřejné sbírky na tento účel připadnou dětské nemocnici.

Záměr usnadňuje okolnost, že na fanoušky Forresta Gumpa lze narazit všude - a to i ve vedení aerolinek, které slíbily obstarat přepravu „malucha“ za oceán a nabídly i letenku pro Hanksovu případnou návštěvu Polska, dodala TVN 24.