Pořídili jste si kotě? Dejte pozor na to, čím ho krmíte

Proto vám přinášíme několik rad, aby vaše kočka byla zdravá, vitální a prožila kvalitní a plnohodnotný život.



Mléko je u kotěte nutný základ

Kotě je ve svém prvním měsíci života odkázáno na mateřské mléko. Teprve po čtyřech týdnech si začíná zvykat na samostatný příjem potravy. „Kotě roste velmi rychle a právě tato fáze života je pro budoucí vývoj naprosto zásadní. Důležitá je kvalitní strava, která obsahuje kompletní paletu živin pro zdravý vývoj kočky. V prvních měsících života potřebují koťata více bílkovin, ale také správný poměr vitamínů a minerálů, proto hledejte krmiva speciálně přizpůsobená rostoucím koťatům,“ říká veterinářka Dominika Kališová ze společnosti Royal Canin. Odstavování od mateřského mléka nastává mezi šestým a osmým týdnem, kdy si kočka zvyká už pouze na tuhou stravu. V tomto období by kotě mělo v malých dávkách být krmeno až šestkrát denně. Zhruba v desátém týdnu je kotě plně samostatné.



Kočka do svých prvních narozenin stále roste a vyvíjí se. Postupem času se frekvence krmení krátí. Je ale velmi důležité, aby po celý první rok života dostávalo kotě stravu přizpůsobenou jeho věku, teprve poté přejděte na krmivo pro dospělé kočky. „U koťat existuje období tzv. imunitního okna. Toto období probíhá při snižování přímu mateřského mléka, kdy se vytrácí protilátky, které jsou obsaženy právě v mateřském mléku, a ještě není dostatečná tvorba vlastních protilátek koťat. Proto je u dospívající kočky velmi důležitý dostatečný přísun vitaminu C, E a luteinu, což jsou látky, které posilují formující se imunitní systém.

V krmivu by rovněž neměly chybět aminokyseliny, a to zejména taurin a arginin, tedy látky, které pomáhají ke správnému vývoji mozkové tkáně a srdečního svalu. I proto je vhodnější kupovat komerčně vyráběnou stravu, jelikož u ní známe přesné složení produktu,“ radí Kališová a dodává: „Určitě ale nezapomínejte ani na pitný režim. Dbejte na to, aby kotě mělo vždy k dispozici čerstvou vodu,“ upozorňuje veterinářka.



Kočky jsou vybíravé, ale samostatné

Dospělé Kočky jsou samostatnější než psi. Většinou si samy určí, kdy se půjdou najíst, a zároveň se nepřejídají. Oproti psům jsou ale výrazně vybíravější. Proto se vám může stát, že budete muset něco změnit. Často ale stačí pouze například změnit tvar granulí, případně jejich velikost.